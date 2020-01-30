梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱

事實上樓市數據顯示失業率未有上升壓力，匯價及油價走勢顯示通脹呈先升後回，因此估計央行的鴿派程度不及市場預期，未來出現大幅減息的機會不大，可支持英鎊上試1.32。

美匯指數料97.4至98.5上落

歐元區今日公布1月份各項信心指數，由於歐股做好，估計指數將於低位徘徊。明日亦會公布1月份通脹數據，早前油價回升略為支持通脹，但預期難以改變央行寬鬆的政策取態。暫時歐元於1.10至1.11水平上落。

瑞士央行行長表示無意干預匯價，言論利好瑞郎，料美元兌瑞郎可下試0.96水平。

美國明日公布12月PCE個人消費物價指數，料零售市道平穩可支持物價，但難改變聯儲局觀望態度；暫時美匯指數料於97.4至98.5上落。

澳洲山火累經濟 減息壓力仍大

商品貨幣方面，澳洲儲備銀行下周二公布議息結果，市場預期將減息四分之一厘。雖然近期失業率較市場預期為低，但各項領先指標反覆向下，山火問題增加不明朗因素，估計未來減息壓力仍大。

技術上澳元已跌穿上升支持線，整固後可下試0.67水平。雖然近期紐元走勢相對平穩，但要留意近期公布的領先指標有回落跡象，將令紐元回落至0.6480。

早前加拿大央行轉鴿令加元下挫，不過近期數據未見明顯轉弱，料加元再跌空間有限，美元兌加元1.3230附近有阻力。

肺炎疫情打擊亞洲區投資氣氛，理應利好避險貨幣日圓，不過美股未見大幅回調，企業業績大致理想，料日圓難見大升，暫時美元兌日圓於109附近上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]