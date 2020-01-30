受惠加價 麥當勞銷售勝預期

由於與其他連鎖店的競爭加劇，麥當勞近期努力應對美國門店客流量下滑的影響，早餐更是其主戰場。例如競爭對手Wendy's將在全美推出早餐。新上任的麥當勞行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）計劃以雞肉掛帥，吸引消費者。麥當勞將在美國的早餐菜單添加兩款雞肉三文治，並測試其他新口味。

麥當勞上季改由美國區負責人肯普欽斯基接任行政總裁之位。在美國市場，2019年度麥當勞門店客流量下降了1.9％。肯普欽斯基稱，將美國客流量恢復增長是當務之急，並指重點將是爭取更多早餐客。

由於上季美國加價，加上巨無霸等核心產品的強勁銷售，美國上季銷售額在客量減少之際仍然上升。麥當勞在德國和法國等頂級市場，上季同店銷售額增長6.2％。受內地疫情影響，麥當勞關閉湖北省所有門店。但中國的總業務量，僅佔其全球銷售額的4％至5％。

（綜合報道）

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