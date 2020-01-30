受惠加價 麥當勞銷售勝預期

【明報專訊】麥當勞公布第四季度業績，受加價因素幫助，抵消了美國門店客流量下降的影響。美國同店銷售額增長5.1%，全球同店銷售額增長5.9％，勝於預期。第四季淨銷售額增長4％至53億美元，符合預期。利潤則按年增長11%至15.7億美元，調整後每股盈利1.97美元，勝於預期。麥當勞預計，內地疫情對其業務的影響「相當小」，其股價早段升2%。截至周二收市，麥當勞股價在過去12個月累計升15％。
由於與其他連鎖店的競爭加劇，麥當勞近期努力應對美國門店客流量下滑的影響，早餐更是其主戰場。例如競爭對手Wendy's將在全美推出早餐。新上任的麥當勞行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）計劃以雞肉掛帥，吸引消費者。麥當勞將在美國的早餐菜單添加兩款雞肉三文治，並測試其他新口味。
麥當勞上季改由美國區負責人肯普欽斯基接任行政總裁之位。在美國市場，2019年度麥當勞門店客流量下降了1.9％。肯普欽斯基稱，將美國客流量恢復增長是當務之急，並指重點將是爭取更多早餐客。
由於上季美國加價，加上巨無霸等核心產品的強勁銷售，美國上季銷售額在客量減少之際仍然上升。麥當勞在德國和法國等頂級市場，上季同店銷售額增長6.2％。受內地疫情影響，麥當勞關閉湖北省所有門店。但中國的總業務量，僅佔其全球銷售額的4％至5％。