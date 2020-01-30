波音22年來首度全年見紅

上季虧損逾10億美元

MAX發生兩次墜機空難前，原是波音最暢銷的客機。波音稱，虧損主要反映MAX停飛的影響，估計MAX危機帶來的開支已增至超過190億美元，是上一季估算的兩倍，而持續的停飛將繼續嚴重影響波音的財務。不過市場期望波音逐漸走出危機，股價昨早段升逾2%。MAX墜機事故引發外界對MAX設計的質疑，損害了波音與供應商及客戶關係。波音稱，涉及MAX危機的開支，包括補償受停飛影響的航空公司及其他MAX客戶的稅前支出，以及MAX減產和停產造成的成本損失。波音本月暫停了MAX客機的生產。

波音稱，貿易緊張形勢也為波音最賺錢的產品——寬體商用客機帶來壓力，料787夢幻客機的生產放緩將至少延續到2023年。不過聯邦航空管理局（FAA）表示，MAX可能於今年中之前獲批復飛。消息人士稱，波音將在獲批復飛前重啟MAX生產線，料西雅圖附近的閒置廠房需兩個月時間才能恢復運作。波音上季「燒掉」22億美元現金，雖然至年底仍有100億美元的流動性，惟債務在去年底增至273億美元。

（綜合報道）

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