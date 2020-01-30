經濟
國際金融
下一篇 上一篇

波音22年來首度全年見紅

【明報專訊】受737 MAX客機自2019年3月以來全球停飛所影響，波音錄得1997年以來首次年度虧損。波音公布，第四季收入按年跌37%至179.1億美元，虧損達10.1億美元。綜合全年，虧損為6.36億美元，與2018年錄得的104.6億美元利潤形成鮮明對比。

上季虧損逾10億美元

MAX發生兩次墜機空難前，原是波音最暢銷的客機。波音稱，虧損主要反映MAX停飛的影響，估計MAX危機帶來的開支已增至超過190億美元，是上一季估算的兩倍，而持續的停飛將繼續嚴重影響波音的財務。不過市場期望波音逐漸走出危機，股價昨早段升逾2%。MAX墜機事故引發外界對MAX設計的質疑，損害了波音與供應商及客戶關係。波音稱，涉及MAX危機的開支，包括補償受停飛影響的航空公司及其他MAX客戶的稅前支出，以及MAX減產和停產造成的成本損失。波音本月暫停了MAX客機的生產。

波音稱，貿易緊張形勢也為波音最賺錢的產品——寬體商用客機帶來壓力，料787夢幻客機的生產放緩將至少延續到2023年。不過聯邦航空管理局（FAA）表示，MAX可能於今年中之前獲批復飛。消息人士稱，波音將在獲批復飛前重啟MAX生產線，料西雅圖附近的閒置廠房需兩個月時間才能恢復運作。波音上季「燒掉」22億美元現金，雖然至年底仍有100億美元的流動性，惟債務在去年底增至273億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍
醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍
澳門度歲內地客跌八成
澳門度歲內地客跌八成
券商料節後現信貸缺口
券商料節後現信貸缺口
花絮：港交所閉門敲鑼 李小加戴口罩派利市
花絮：港交所閉門敲鑼 李小加戴口罩派利市
神秘股東增持美聯 再起狙擊疑雲 每股平均作價僅1元多
神秘股東增持美聯 再起狙擊疑雲 每股平均作價僅1元多
康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」
康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」
大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額
大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額
受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成
受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成
萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech
萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech
華大酒店4億投得倫敦受保護建築物
華大酒店4億投得倫敦受保護建築物
卓悅大股東擬賣盤 今日復牌
卓悅大股東擬賣盤 今日復牌
內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍
內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍
金管局：逆周期緩衝資本維持2%
金管局：逆周期緩衝資本維持2%
黑石擬214億購回 安邦日本住宅投資組合
黑石擬214億購回 安邦日本住宅投資組合
華置向甘比售債券組合 作價最多80億
華置向甘比售債券組合 作價最多80億
蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長
蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長
受惠加價 麥當勞銷售勝預期
受惠加價 麥當勞銷售勝預期
劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山
劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山
梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱
梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱
劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊
劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊
黃德几：日清食品多元化看俏
黃德几：日清食品多元化看俏
技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除
劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除
周顯：長期停牌如判小股東死刑
周顯：長期停牌如判小股東死刑
湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費
湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費
將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封
將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封
施永青料疫症令樓市小陽春延後
施永青料疫症令樓市小陽春延後
傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬
傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬
富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽
富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽
康城12期 暫如期下周二截標
康城12期 暫如期下周二截標
停自由行 美聯料舖租最少跌15%
停自由行 美聯料舖租最少跌15%
30萬元砌出270呎組合屋
30萬元砌出270呎組合屋
前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃
前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃
沙田定位「花園城市」 理念源於英國
沙田定位「花園城市」 理念源於英國