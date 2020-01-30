蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長

蘋果預計，今季收入也將超出分析師預期，蘋果股價早段升逾1.5%創新高，過去一年累計升逾1倍。

料本季續績佳 股價去年倍升

受蘋果等股價帶動，道指早段曾升200點，但其後升幅收窄。市場等待凌晨聯儲局議息結果。蘋果預計，銷售增長勢頭仍將持續，但承認內地疫情為大中華區表現帶來變數。蘋果近五分之一的銷售額來自中國市場，是蘋果第二大市場，且依賴中國工廠組裝大部分銷往全球的iPhone、iPad和Mac電腦。蘋果行政總裁庫克表示，由於存在健康風險，已限制員工前往中國，暫時關閉了一家內地門店，並縮短了內地門店的營業時間。他表示，蘋果有替代武漢疫區供應商的資源，而武漢以外的工廠，已將春節後的復工計劃，由1月底推遲至2月10日。

5G機料帶動發貨量回升

庫克預期，蘋果第二財季收入將達630億至670億美元，按年增長9%至15%。今次預測區間比以往大，是考慮到內地的不確定因素。大中華區上季的軟件、智能手表（Apple Watch）和iPad的銷售額持續增長，惟iPhone業務面臨中國競爭對手及智能手機銷售普遍放緩的挑戰。研究機構Wolfe Research指出，庫克在中國押下重注，令蘋果在銷售和供應鏈方面比大多數公司脆弱。受疫情影響，內地消費者在春節期間減少購物，蘋果雖然可以應對這些銷售損失，但若工廠停產，將面臨惡劣情况。不過蘋果主要代工商鴻海稱，生產不會受疫情影響。

透過iPhone 11減價，蘋果擺脫了上一財年iPhone收入下滑的影響。《華爾街日報》稱，為進一步提振iPhone業務，蘋果計劃今年發布一款廉價iPhone，預計將會是2016年推出的iPhone SE升級版，並在今秋推出首款5G iPhone。華爾街分析師預計，隨着5G版iPhone發布，iPhone發貨量將在2021年恢復增長。庫克稱，蘋果的全球活躍設備數量，由一年前的14億部增至15億部，這7%的升幅較前幾年有所放緩，但也反映蘋果客戶群不斷擴大，有助銷售更多服務。

此外，智能手表和串流媒體訂閱服務等受到追捧，助蘋果上季整體收入按年增長9%至918.2億美元，利潤更按年增長11%至222.4億美元，是蘋果一年多以來首次錄得利潤增長。

蘋果稱，新增的信用卡及Apple TV+訂閱服務，助服務銷售額在上季增長17%至127億美元。與此同時，蘋果還推出了售價250美元、具有降噪功能的AirPods Pro，助可穿戴設備（包括手表、耳機等）收入飈升37%，跨進100億美元大關。蘋果稱，單是可穿戴設備的收入已可躋身「財富150強」企業之列。

（綜合報道）

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