內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍

【明報專訊】市場調查機構Canalys發表報告稱，中國去年末季手機出貨量為8500萬部，按年減少15%，連續11個季度錄得下跌，出貨量亦是自2013年第2季以來最低水平，不過蟬聯銷量冠軍的華為上季出貨量逆市按年升11%至3330萬部，第4季市佔率大升至39%。報告分析認為，華為今年要趕在更多5G手機湧現前，緩解4G手機庫存壓力。
明報記者 李哲毅
主要品牌中華為出貨量上升，緊隨華為之後的Oppo及Vivo上季出貨量為1400萬部及1310萬部，分別按年跌25%及29%。第4位的蘋果出貨量達1000萬部，按年跌12％，但受惠內地品牌減少，蘋果市佔率微升至11.8％，達到過去8個季度以來的最高水平。小米集團（1810）排行第5，上季出貨量為810萬部，按年跌14%。
小米出貨810萬部 按年跌14%
Canalys移動業務副總裁Nicole Peng認為，華為在第二、三季庫存增加，不利表現，未來華為要說服分銷商入貨4G手機的難度亦大增，因此華為要趕在更多5G手機湧現前，與合作伙伴緩解4G手機的庫存壓力，造成上季出貨量大升。她又表示， iPhone 11系列逆勢而上，證明蘋果產品仍然強大吸引力，當5G的iPhone推出時，將帶來新一輪升級換機潮。
報告指去年中國市場的手機出貨量為3.69億部，按年下降7％；而5G手機出貨量為890萬部，當中華為再度稱冠，市佔率超過78%，即約690萬部。
料今年5G手機出貨量將達1.5億部
Canalys 研究分析師Louis Liu指去年Vivo的5G手機在中國出貨量達120萬部，成去年中國第二大5G手機品牌，而Oppo推出新品牌Reno，認為各手機商正積極籌備更強大5G手機抗衡華為。報告估計今年5G手機出貨6量將達1.5億部，小型供應商有望打破主要品牌領導地位，但由於新型冠狀病毒爆發，市場面臨著縮減規模壓力，對中國科技製造業、零售業及消費產生重大不利影響，供應商必須開始為進一步的業務風險或營運中斷而作好準備。