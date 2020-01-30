內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍

明報記者 李哲毅

主要品牌中華為出貨量上升，緊隨華為之後的Oppo及Vivo上季出貨量為1400萬部及1310萬部，分別按年跌25%及29%。第4位的蘋果出貨量達1000萬部，按年跌12％，但受惠內地品牌減少，蘋果市佔率微升至11.8％，達到過去8個季度以來的最高水平。小米集團（1810）排行第5，上季出貨量為810萬部，按年跌14%。

小米出貨810萬部 按年跌14%

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng認為，華為在第二、三季庫存增加，不利表現，未來華為要說服分銷商入貨4G手機的難度亦大增，因此華為要趕在更多5G手機湧現前，與合作伙伴緩解4G手機的庫存壓力，造成上季出貨量大升。她又表示， iPhone 11系列逆勢而上，證明蘋果產品仍然強大吸引力，當5G的iPhone推出時，將帶來新一輪升級換機潮。

報告指去年中國市場的手機出貨量為3.69億部，按年下降7％；而5G手機出貨量為890萬部，當中華為再度稱冠，市佔率超過78%，即約690萬部。

料今年5G手機出貨量將達1.5億部

Canalys 研究分析師Louis Liu指去年Vivo的5G手機在中國出貨量達120萬部，成去年中國第二大5G手機品牌，而Oppo推出新品牌Reno，認為各手機商正積極籌備更強大5G手機抗衡華為。報告估計今年5G手機出貨6量將達1.5億部，小型供應商有望打破主要品牌領導地位，但由於新型冠狀病毒爆發，市場面臨著縮減規模壓力，對中國科技製造業、零售業及消費產生重大不利影響，供應商必須開始為進一步的業務風險或營運中斷而作好準備。