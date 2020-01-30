經濟
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華大酒店4億投得倫敦受保護建築物

【明報專訊】華大酒店（0201）公布，集團成功投得英國倫敦EC1區木街37號木街警察局總部II級受保護建築物，作價4000萬英鎊，折約4.045億港元，藉此擴大和分散在英國倫敦的地產投資。該集團擬將該項物業翻新為華麗典雅文物酒店或其他用途。

市政府售後租回 租約至2021年6月

華大指出，已經就收購倫敦EC1區木街37號木街警察局總部，以內部資源支付現金代價。該物業位於英倫銀行西北約350米，佔地約2萬方呎，物業內部總面積約11.74萬方呎，收購價相當於每方呎約3500元。該物業將簽售後回租協議，租約至2021年6月屆滿，至今年12月10日止木街警察局總部會支付象徵式租金，自12月1日起年租金為80萬英鎊，折約809.1萬港元。倫敦市政府有權於明年7月31日起終止售後租回協議。

規劃翻新成200客房酒店

該集團認為，該倫敦物業用用作翻新，在取得批准後，可更改為甲級寫字樓、零售或酒店。但是其更認為，更佳規劃是去翻新該項建築，成為一座擁有約200間客房，具有餐廳、酒吧、宴會室及水療中心之華麗典雅文物酒店。當地規劃部門已同意，該樓宇可作內部改建、改動兩層地庫以作混合商業用途，並支持辦公室計劃，及有潛質更改為酒店用途。

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