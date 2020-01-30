萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech

萬方家族辦公室創始人兼首席執行官關志敏表示，最新的戰略投資加深兩家公司伙伴關係。WorkTech創始人兼董事長Michael Wong表示，公司希望為金融科技等金融子行業打造生態圈，認為萬方家族辦公室的影響力及聯繫對公司發展十分重要。

WorkTech品牌估值約7.8億

上月萬方家族辦公室與WorkTech成立合資公司Raffles Tech，希望建立一個針對財富資產管理合作伙伴的生態圈。現時WorkTech在香港擁用超過14個據點，租用超過40萬方呎辦公室。

值得留意是，創業板上市Mindtell Technology（8611）本月24日宣布，收購擁有WorkTech品牌的天雄集團1%股份，涉資約100萬美元（約780萬港元），以收購估值計，WorkTech 品牌估值達1億美元（約7.8億港元）。當時公告提到，Mindtell會聯同WorkTech成立合營公司，合營公司估計投資總額500萬馬幣（約950萬港元），在馬來西亞營運共享工作、居住空間及數據中心。