經濟
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受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成

【明報專訊】擁有LV、Fendi等品牌奢侈品巨擘LVMH公布去年全年業績，雖然香港地區去年下半年經營環境變得艱難，但歐洲、美國及亞洲錄得良好增長，收入按年升15%至536.7億歐元，第4季收入152.7億歐元，按年增12%。集團財務總監Jean Jacques Guiony於電話會議稱，香港業務去年第3季銷售按年跌25%，第4季銷售挫四成，珠寶鐘表類及免稅店業務DFS較受影響。

旅遊業衰退 免稅店DFS較受影響

LVMH主席及行政總裁Bernard Arnault指出，由於DFS業務主要位於香港，受當地旅遊業衰退影響，經營環境較艱難，集團已削減成本令該業務仍有盈利，但盈利能力仍下降。

內地近日爆發武漢肺炎，Bernard Arnault透露，集團在中國的團隊指出，病毒似乎沒有香港2003年爆發SARS般具有侵略性（aggessive）。他認為，現時仍是很早評估疫病對集團業務影響，如果只維持兩個月影響將有限，一旦持續兩年，就完全成為另一回事。

早前有報道稱，由於持有時代廣場的九倉置業（1997）拒絕減租，LVMH旗下LV計劃關閉銅鑼灣時代廣場分店，將部分銷售人員轉派內地，減輕香港業績欠佳影響。Jean Jacques Guiony表示，控制成本向來是挑戰，中國最大成本是租金，近日該地區爆發武漢肺炎，相信如果銷售減少，成本亦會因而下跌。

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