受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成

旅遊業衰退 免稅店DFS較受影響

LVMH主席及行政總裁Bernard Arnault指出，由於DFS業務主要位於香港，受當地旅遊業衰退影響，經營環境較艱難，集團已削減成本令該業務仍有盈利，但盈利能力仍下降。

內地近日爆發武漢肺炎，Bernard Arnault透露，集團在中國的團隊指出，病毒似乎沒有香港2003年爆發SARS般具有侵略性（aggessive）。他認為，現時仍是很早評估疫病對集團業務影響，如果只維持兩個月影響將有限，一旦持續兩年，就完全成為另一回事。

早前有報道稱，由於持有時代廣場的九倉置業（1997）拒絕減租，LVMH旗下LV計劃關閉銅鑼灣時代廣場分店，將部分銷售人員轉派內地，減輕香港業績欠佳影響。Jean Jacques Guiony表示，控制成本向來是挑戰，中國最大成本是租金，近日該地區爆發武漢肺炎，相信如果銷售減少，成本亦會因而下跌。