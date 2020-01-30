經濟
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大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額

【明報專訊】踏入鼠年後僅本地餐飲股大喜屋（6813）仍在招股，該股本月24日、即年三十起招股，隨後為農曆新年假期，因此昨日為正式認購第二日，惟招股反應仍冷淡。本報統計5家券商數據，大喜屋至昨日總計錄得1720萬元孖展額。相當於該股2000萬元公開發售集資額0.86倍。最終有望衝刺足額，但超額倍數不甚樂觀。

本報統計，輝立借出620萬元孖展，富途借出400萬元，耀才借出200萬元，信誠借出100萬元。另有券商統計顯示，內地券商尊嘉亦借出400萬元孖展，若計入尊嘉，券商共借出大喜屋1720萬元孖展額。該股招股期至下周二（2月4日）截止，預計於2月14日掛牌。

分析：疫情持續 抽新股需謹慎

肺炎疫情當前，專家籲抽新股需謹慎，亦料有大型新股亦會延後招股。耀才證券行政總裁許繹彬表示，即使是如曠視科技的大型IPO，也會希望在市况穩妥的時候再進行上市。他續稱，早前1月上市的新股中，錄得回報的數量不多，現時市况變數大，籲散戶對新股「小心為上」。

信誠證券聯席董事張智威亦指市况不穩，不利於新股市場。他表示，新股市場由凍資認購至上市掛牌的時期可長達1周，期間資金無法抽身。現時難料武漢肺炎疫情會如何發展，到時大市出現意外大跌亦不足為奇。

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