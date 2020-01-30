康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」

保薦人大摩摩通被「貼堂」

最新申請遭「打回頭」的康方，去年12月3日遞表，當月5日即被發回。據《信報》引述消息稱，箇中原因是財務資料準備不足。翻閱初步招股文件，康方提交的往績包括2017年、2018年及2019年上半年度，並非一般所見的3年紀錄期。報道引消息稱，康方本可以取得豁免，今年再補交半年業績，但因公司預定上市日期遲於今年3月31日，無法獲豁免，屬「技術違規」。

早前同遭退表的內地影視股耳東影業，據知亦是類似錯誤。據指該公司所違反的條例為上市規則4.04（1）條，即要求披露公司緊接上市文件刊發前3個會計年度的財務資料。當時耳東影業同樣僅披露兩年半往績，可謂遞表時間太過「心急」。

上市文件由保薦人把關，頻頻令大行保薦人中招的問題，是上市公司如何在不披露3年往績的情况下，遞表進入上市「隊伍」。

據交易所指引信，對計劃年結後不久上市、因此編制最近一個財年帳目遇到困難的公司，會考慮授予豁免。但信中明確指出，豁免條件之一為主板申請人必須於最近期財政年度結束後3個月內上市。最終上市時間成關鍵。此外，交易所不會自動批出豁免，需提出申請才可獲考慮。

立信德豪：不代表公司有大問題

立信德豪董事兼業務發展及市場總監林鴻恩解釋，傳統招股書編撰往往呈現過往3個會計年度財務資料，加最新財年至6月30日的資料。部分情况下，交易所容許部分公司提交2年零9個月業績，但過程更繁複，交易所會對餘下業績披露制定嚴格時間表。此法可幫助公司提前「排隊」，亦迎合部分公司需要。

對於去年頻有保薦人因技術問題遭「貼堂」，他指類似個案不代表該公司有大問題，文件是「原封不動」遭退回。不過「打回頭」往往對公司上市進度的拖累以月計，到時公司或需要再大量審計，若再入表申請，所剩時間會更緊張。