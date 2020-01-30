經濟
下一篇 上一篇

神秘股東增持美聯 再起狙擊疑雲 每股平均作價僅1元多

【明報專訊】近年二手樓市乍暖還寒，但似乎仍有投資者對地產中介公司美聯（1200）產生興趣。據聯交所資料顯示，背景不明的投資者林源慶申報，在本月17日斥資近60萬元增持54.6萬股美聯股份，持股量增至5%須申報水平。目前美聯大股東兼主席黃建業持股約36%，兩者差距仍遠，但並非過半數而不可挑戰，加上美聯過往「歷史」，難免令人聯想是否再惹狙擊。

明報記者 陳偉燊

資料顯示，林源慶為首次申報持有美聯股份，他申報於1月17日在場內以每股平均價1.0904元增持美聯54.6萬股，令持股水平首次超過5%申報門檻，連同妻子蔡寶迎持股，合共達5.07%。對於再有主要股東現身，美聯方面透過公關回應稱：「一切以聯交所通告為準。」公司沒有作額外補充。美聯物業昨日亦跟隨大市下跌，該股跌3.81%，收報1.01元，公司市值約7億元。

美聯：一切以聯交所通告為準

雖然林源慶目前的持股量，相對黃建業仍有一大段距離，但是因為此前該股屢有新投資者出現，並疑似挑戰黃氏的控股權，因此今次林源慶在年初現身，加上他今次增購美聯股權的每股作價平均成本只有1元多，為近年多個出手挑戰黃建業的眾多投資者中，入貨價最低者，事件難免對該股股權變化再啟疑竇。

多次被狙擊 主席黃建業逐步增持至36%

美聯自1990年代中上市，其間黃建業的大股東地位多次遭到挑戰，由1998年和前拍檔馮銳森角力爭奪控股權，要引入僑福建設已故主席黃建華入局及購股力撐，到近12年來，從未停過。

翻查資料，美聯在2008年10月、2014年3月，以至到2018年5月，分別遭遇俗稱「窩輪王」的梁向榮、基金Apex Benchmark及劉宏智現身，分別出資1.79億、8624.1萬及1.1億元連續增持，最終在美聯持股一度增至14,.14%、10.54%及10.54%。黃建業因應梁向榮及Apex Benchmark出手，自行出資5866.9萬元及3.86億元，逐步增持美聯股權至27.89%。

兩年前投資者劉宏智增持施壓，更令黃建業終於在2018年12月「出招」向股東提出要約，最終出資1.14億元增持美聯至36.08%，鞏固大股東地位。

上 / 下一篇新聞

鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍
醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍
澳門度歲內地客跌八成
澳門度歲內地客跌八成
券商料節後現信貸缺口
券商料節後現信貸缺口
花絮：港交所閉門敲鑼 李小加戴口罩派利市
花絮：港交所閉門敲鑼 李小加戴口罩派利市
康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」
康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」
大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額
大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額
受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成
受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成
萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech
萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech
華大酒店4億投得倫敦受保護建築物
華大酒店4億投得倫敦受保護建築物
卓悅大股東擬賣盤 今日復牌
卓悅大股東擬賣盤 今日復牌
內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍
內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍
金管局：逆周期緩衝資本維持2%
金管局：逆周期緩衝資本維持2%
黑石擬214億購回 安邦日本住宅投資組合
黑石擬214億購回 安邦日本住宅投資組合
華置向甘比售債券組合 作價最多80億
華置向甘比售債券組合 作價最多80億
蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長
蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長
波音22年來首度全年見紅
波音22年來首度全年見紅
受惠加價 麥當勞銷售勝預期
受惠加價 麥當勞銷售勝預期
劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山
劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山
梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱
梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱
劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊
劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊
黃德几：日清食品多元化看俏
黃德几：日清食品多元化看俏
技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除
劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除
周顯：長期停牌如判小股東死刑
周顯：長期停牌如判小股東死刑
湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費
湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費
將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封
將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封
施永青料疫症令樓市小陽春延後
施永青料疫症令樓市小陽春延後
傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬
傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬
富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽
富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽
康城12期 暫如期下周二截標
康城12期 暫如期下周二截標
停自由行 美聯料舖租最少跌15%
停自由行 美聯料舖租最少跌15%
30萬元砌出270呎組合屋
30萬元砌出270呎組合屋
前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃
前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃
沙田定位「花園城市」 理念源於英國
沙田定位「花園城市」 理念源於英國