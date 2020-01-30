神秘股東增持美聯 再起狙擊疑雲 每股平均作價僅1元多

明報記者 陳偉燊

資料顯示，林源慶為首次申報持有美聯股份，他申報於1月17日在場內以每股平均價1.0904元增持美聯54.6萬股，令持股水平首次超過5%申報門檻，連同妻子蔡寶迎持股，合共達5.07%。對於再有主要股東現身，美聯方面透過公關回應稱：「一切以聯交所通告為準。」公司沒有作額外補充。美聯物業昨日亦跟隨大市下跌，該股跌3.81%，收報1.01元，公司市值約7億元。

美聯：一切以聯交所通告為準

雖然林源慶目前的持股量，相對黃建業仍有一大段距離，但是因為此前該股屢有新投資者出現，並疑似挑戰黃氏的控股權，因此今次林源慶在年初現身，加上他今次增購美聯股權的每股作價平均成本只有1元多，為近年多個出手挑戰黃建業的眾多投資者中，入貨價最低者，事件難免對該股股權變化再啟疑竇。

多次被狙擊 主席黃建業逐步增持至36%

美聯自1990年代中上市，其間黃建業的大股東地位多次遭到挑戰，由1998年和前拍檔馮銳森角力爭奪控股權，要引入僑福建設已故主席黃建華入局及購股力撐，到近12年來，從未停過。

翻查資料，美聯在2008年10月、2014年3月，以至到2018年5月，分別遭遇俗稱「窩輪王」的梁向榮、基金Apex Benchmark及劉宏智現身，分別出資1.79億、8624.1萬及1.1億元連續增持，最終在美聯持股一度增至14,.14%、10.54%及10.54%。黃建業因應梁向榮及Apex Benchmark出手，自行出資5866.9萬元及3.86億元，逐步增持美聯股權至27.89%。

兩年前投資者劉宏智增持施壓，更令黃建業終於在2018年12月「出招」向股東提出要約，最終出資1.14億元增持美聯至36.08%，鞏固大股東地位。