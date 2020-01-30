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武漢肺炎
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券商料節後現信貸缺口

【明報專訊】為遏止武漢肺炎疫情蔓延，國務院宣布延長春節假期，銀行及股市至下周一（2月3日）才恢復營業及交易。券商Jefferies發表報告指，銀行和金融市場休市，企業和金融中介人需要面對資金供應減少。另外個人、企業和金融機構為購買貨品、支付短期債務和確保足夠現金儲備，將會拖低資金流動性。當每人都需要資金應付短期債，市場對資金需求將相當巨大，該行以地震為例，發生後經常會出現小型的信貸缺口。

該行指出，香港和上海的銀行拆息是衡量資金供求的重要指標，企業和投資者在假後從銀行提取資金相當合理，人行或會減存款準備金率或逆回購，以注入資金應付商業銀行需求，預期拆息會在2月維持較高水平。

人行預告出招保流動性合理充裕

人民銀行則預告，考慮到2月3日開市後到期資金規模較大，人行將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時投放充足的流動性，維護銀行體系流動性合理充裕。

此外，彭博報道，因應肺炎疫情影響經濟活動，四大銀行均針對受武漢肺炎疫情影響的貸款客戶推出紓緩措施。建設銀行（0939）和農業銀行（1288）公布，將為湖北的小企業貸款提供優惠利率，會將貸款的利率下調0.5個百分點。工商銀行（1398）公布，會將湖北省小企業和部分藥房本來已較低的利率進一步下降。中國銀行（3988）湖北省分行則承諾，針對因疫情失去收入來源的貸款者，會延長其還款期延長3至6個月。

銀保監早前要求，各銀行對於受疫情影響的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，並鼓勵通過適當的下調貸款利率。

[武漢肺炎]

相關字詞﹕人民銀行 降準 貸款利率 逆回購 放水 流動性

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