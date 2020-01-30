澳門度歲內地客跌八成

在5日假期中，以年初四訪澳人次跌勢最急，按年比較，整體訪澳人次進一步大減87.3%，只有2.71萬人次，當中內地訪澳人次只有1.54萬人次，更按年大跌90.6%。至於昨日年初五，根據當地電子傳媒引述治安警公布顯示，截至昨早11時，各口岸共錄得5.5萬多人次出入境，相比去年同一時段高達14.1萬人次而言，大減60.99%。入境3.4萬人次當中，經關閘入境有2.6萬人次。

酒店房減價重推 房租仍高企

隨着內地嚴控自由行簽注及各地加強防控，原本在初三至初五無房間供應的澳門大型賭場酒店如威尼斯人及巴黎人等重新推出房間供應，而房租比大年初一略為便宜，但仍然高企。

根據本報翻查澳門的酒店官網顯示，威尼斯人、巴黎人、永利皇宮、澳門銀河等較受旅客歡迎的酒店原本無房供應，但最新的預訂情况顯示該批酒店有房間重投市場，預訂今日房間，最低標價分別為4298、3098、3288及2158元。當中威尼斯人的房價較大年初一的4723元為低，但是仍高於平日定價1300至1900元的範圍。

濠賭股股價續受壓，昨日以美高梅（2282）跌幅最厲害，全日股價跌5.69%；金沙（1928）及銀娛（0027）分別挫5.57%及5.17%，自本月20日以來均累跌逾14%。

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