醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍

此外，日前被媒體報道指產品可用於醫治武漢肺炎的歌禮製藥（1672），開市後曾大升54%，高見4.6元；不過公司午後出聲明澄清，有關公司旗下產品利托那韋（Ritonavir）及ASC09復方片的報道，是根據中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果作出，公司並未參與科研過程，亦未提供相關藥物，兩款藥物也未獲得上市批文。發出澄清後，歌禮升幅收窄，但收市仍飈33.22%，報3.97元。

此外，上周五（24日）收市後曾宣布成立數字臨牀研究專項行動組展開武漢肺炎研究的中國醫療集團（8225），昨日上午亦炒高2.8倍，其後停牌。

市民搶購口罩杯麵 港視日清升

市民憂慮疫情失控而連日四出購買口罩與日用品，王維基旗下的網購店香港電視（1137）爆升13.7%，報4.31元；杯麵作為囤糧之選，日清食品（1475）亦升7.54%至6.56元；另外，阿里巴巴（9988） 旗下阿里健康 （0241）表示為湖北用戶提供免費線上健康諮詢服務，股價逆市升9.5%，收報11.78元。

[武漢肺炎]