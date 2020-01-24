鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七

明報記者 歐陽偉昉、陳子凌

昨晚11時恒指夜期跌穿27,000點，報26,986點，低水175點。

昨日恒指開市裂口急挫低開848點，低見27,101點，為全日最低位，收市報27,160點，跌2.82%，主板成交1240億元。對照上兩個鼠年首個交易日恒指皆急跌，1996年高位回吐2.21%，而2008年鼠年首日跌幅更達3.64%，一路跌至當年的「金融海嘯底」。

內地未開市 A股ETF先急挫

國指昨日跌357點或3.26%，報10,618點。A股延至下周一才開市，A股ETF率先急挫，南方A50（2822）最多曾跌5.29%，收市下跌4.79%。華夏滬深300 ETF（3188）跌5%，南方中國創業板ETF（3147）跌5.35%。內地武漢肺炎個案急增，影響國內消費零售，利福中國（2136）跌5.36%，呷哺呷哺（0520）跌4.27%。目前疫症或導致大量醫療保險賠付，中壽（2628）、平保（2138）跌3.59%和3.32%。

武漢商場受打擊 恒隆領跌藍籌

全線藍籌皆跌，在武漢有商場物業的恒隆（0101）跌6.67%，為表現日最差藍籌。匯控（0005）及友邦（1299）跌逾2%，騰訊（0700）跌0.67%。另阿里巴巴（9988）跌3.35%。南方東英恒指每日兩倍反向ETF（7500）上升5.81%，但錄得淨流出1.4億元；相反，其恒指兩倍槓桿正向ETF（7200）雖跌5.8%，但錄得淨流入3700萬元。

多間大行因應疫症影響中國經濟活動，調低未來經濟增長展望，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，疫情導致經濟活動暫停，如果疫情於3至4個月內達到高峰，對今年上半年的經濟增長拖累或達0.6至1.1個百分點。

分析籲投資者慎防「死貓彈」

亞太區股市昨日反彈，日經平均指數升0.71%，韓國股市升0.4%，而周二及昨晚歐美股市亦略為回升。不過，交易平台ONADA資深市場分析師Jeffrey Halley認為，疫症感染和死亡數字不斷上升影響市場情緒，亞洲投資者仍然相當謹慎，慎防上升只是「死貓彈」。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為後市仍有隱憂，很容易再現恐慌性拋售。他指出，雖然目前港股仍在上升軌，但需觀察視乎能守住26,800點。下周A股開市後港股或跟隨再跌，他認為屆時可留意下跌後的新經濟股。

[武漢肺炎]