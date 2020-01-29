王俊騏：武漢肺炎帶來不明朗因素 百達：內地消費科技龍頭仍看俏

中國湖北省近日再新增逾千宗新型肺炎確診個案，市場憂慮疫情影響經濟，亞太股市普遍回落。黃思遠認為，疫情為內地剛復蘇的經濟周期帶來不明朗因素，零售和旅遊等範疇難免會受短暫影響。惟長遠而言，內地新消費模式下的龍頭消費股，其基本面仍然穩健。

至於美國和亞洲科技龍頭看法亦維持不變，繼續視之為具防守性和避險功能的板塊。他有份管理的百達策略收益基金，直到去年12月股票比例由年初的約31%升至55%，債劵則由約50%減持到29%。在股票中，美國、歐洲和亞洲市場的持倉都有提升。

他又指，今年市場其實一如去年初時，出現了憂慮之牆包括地緣政冶和經濟衰退等，或者擔心去年大市升幅太多後出現回調。惟他指，如果把市場過去兩年表現平均看，環球股票年均約7.7%回報實則合理。至於市場的種種擔憂，他認為投資者要習慣會有數個主題將再持續十年，如大型經濟體中國、美國和歐洲之間的意識形態分歧，全球增長放緩同時債務上升，科技會帶來顛覆性，以及製造業會續疲弱而消費將保持強勁。

中美衰退機會只有一成

黃思遠對今年全球三大市場前景都投信心一票，認為美股會續領放，歐股將見底，亞洲市場亦會反彈和出現庫存補貨（Restocking）。他指全球央行政策有支持，流動性仍在增長，在中美消費仍強勁下，料衰退機會只有約一成。聯儲局按兵不動，也使美國M2貨幣供應增長理想，更有可能令美國經濟出現令人驚喜的增長。

美股去年領放全球，同時標指市盈率已升至超過20倍。黃也坦承美股估值稱不上便宜，卻也非昂貴，因為在低息環境和通脹長年偏低下，股票估值會高於平常。惟今年估值的確高於去年，故他料美股未必重演去年升幅，走勢會較平穩。他指美股的科技股佔比較高，高於其他如英國股市的約1%，而科技企業具創新和現金流強優勢，這點已能解釋估值偏貴的大部分原因。

他又認為，現今用市帳率或市盈率衝量科企估值未必適合。他解釋以往市帳率一般用於量度廠房價值，但以Facebook和亞馬遜為例，其值錢之處在平台。這情况下市帳率和市盈率都較難反映。再例如Google投放更多資金於研發，盈利會受影響，故認為要合理調整市盈或市帳率，才能真實反映出價值。

科技股是避險天堂

隨時間改變，科技股已變成避險天堂。他解釋當歐洲出現不少負利率債券，實際回報不高，全球增長放慢和面對不明朗因素下，投資者會願意對具增長資產付出較高價格，科技股則變成了提供穩定增長的股份，如中國電商持續增長和雲端等主題。他也看好兩大長線投資主題，包括中美的科技軟件或硬件公司龍頭，以及消費股龍頭例如內地體育用品和餐飲股。

內地市場方面，他料中央不會「大水漫灌」，內需仍強勁，並料經濟或見周期性復蘇，主要受庫存補貨及城市化2.0推動。內地流動性亦見改善，去年已見愈來愈多企業走出市場融資，大部分企業經去庫存後，亦開始重新補貨。他又相信，中美貿易戰暫緩會為市場帶來短暫喘息空間，但相關的壓力會持續，轉移到科技和金融方面。

明報記者

[王俊騏 基金特區]