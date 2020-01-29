王俊騏：武漢肺炎帶來不明朗因素 百達：內地消費科技龍頭仍看俏

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續惡化，本港亦告失守並錄得多宗確診個案，市場擔心疫情影響經濟，港股上周蒸發846點。百達資產管理國際多元資產部高級投資經理黃思遠接受本報訪問時表示，目前全球經濟衰退風險不大，美國更有可能出現令人驚喜的經濟增長，而武漢肺炎疫情雖會為其經濟周期帶來不明朗因素，但看好內地消費，以及美國及亞洲科技龍頭看法不變。事實上，他旗下基金於去年底已加倉股票至逾五成，比例遠較去年初為高。
中國湖北省近日再新增逾千宗新型肺炎確診個案，市場憂慮疫情影響經濟，亞太股市普遍回落。黃思遠認為，疫情為內地剛復蘇的經濟周期帶來不明朗因素，零售和旅遊等範疇難免會受短暫影響。惟長遠而言，內地新消費模式下的龍頭消費股，其基本面仍然穩健。
至於美國和亞洲科技龍頭看法亦維持不變，繼續視之為具防守性和避險功能的板塊。他有份管理的百達策略收益基金，直到去年12月股票比例由年初的約31%升至55%，債劵則由約50%減持到29%。在股票中，美國、歐洲和亞洲市場的持倉都有提升。
他又指，今年市場其實一如去年初時，出現了憂慮之牆包括地緣政冶和經濟衰退等，或者擔心去年大市升幅太多後出現回調。惟他指，如果把市場過去兩年表現平均看，環球股票年均約7.7%回報實則合理。至於市場的種種擔憂，他認為投資者要習慣會有數個主題將再持續十年，如大型經濟體中國、美國和歐洲之間的意識形態分歧，全球增長放緩同時債務上升，科技會帶來顛覆性，以及製造業會續疲弱而消費將保持強勁。
中美衰退機會只有一成
黃思遠對今年全球三大市場前景都投信心一票，認為美股會續領放，歐股將見底，亞洲市場亦會反彈和出現庫存補貨（Restocking）。他指全球央行政策有支持，流動性仍在增長，在中美消費仍強勁下，料衰退機會只有約一成。聯儲局按兵不動，也使美國M2貨幣供應增長理想，更有可能令美國經濟出現令人驚喜的增長。
美股去年領放全球，同時標指市盈率已升至超過20倍。黃也坦承美股估值稱不上便宜，卻也非昂貴，因為在低息環境和通脹長年偏低下，股票估值會高於平常。惟今年估值的確高於去年，故他料美股未必重演去年升幅，走勢會較平穩。他指美股的科技股佔比較高，高於其他如英國股市的約1%，而科技企業具創新和現金流強優勢，這點已能解釋估值偏貴的大部分原因。
他又認為，現今用市帳率或市盈率衝量科企估值未必適合。他解釋以往市帳率一般用於量度廠房價值，但以Facebook和亞馬遜為例，其值錢之處在平台。這情况下市帳率和市盈率都較難反映。再例如Google投放更多資金於研發，盈利會受影響，故認為要合理調整市盈或市帳率，才能真實反映出價值。
科技股是避險天堂
隨時間改變，科技股已變成避險天堂。他解釋當歐洲出現不少負利率債券，實際回報不高，全球增長放慢和面對不明朗因素下，投資者會願意對具增長資產付出較高價格，科技股則變成了提供穩定增長的股份，如中國電商持續增長和雲端等主題。他也看好兩大長線投資主題，包括中美的科技軟件或硬件公司龍頭，以及消費股龍頭例如內地體育用品和餐飲股。
內地市場方面，他料中央不會「大水漫灌」，內需仍強勁，並料經濟或見周期性復蘇，主要受庫存補貨及城市化2.0推動。內地流動性亦見改善，去年已見愈來愈多企業走出市場融資，大部分企業經去庫存後，亦開始重新補貨。他又相信，中美貿易戰暫緩會為市場帶來短暫喘息空間，但相關的壓力會持續，轉移到科技和金融方面。