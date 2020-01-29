擬進軍中小型物業市場

不過，第一集團董事魏深儀指，集團有意進軍中小型單位市場，並以地價約20億至30億元的中規模地皮為目標。

目標逾20億中小規模地皮

雖然第一集團發展的住宅項目不多，但每間均矚目，如2017年以約5億元「賣殼」售予河南富豪、和諧汽車主席馮長革的達之路9號逾萬呎大屋，實用面積涉約1.17萬方呎。集團旗下淺水灣道72號，實用面積更超1.82萬方呎，不過自2018年4月上載樓書後，一直未有正式推出。

魏深儀指，這類物業推售需要「撞客」，亦明白不是一時三刻可以售出，加上中美貿易戰，豪宅買家入市信心會受一定的影響。早前有代理指項目叫價約1.8億元，魏深儀未有正面回應，只表示集團一直都是以「市價」賣樓。

貿易戰下豪宅買家入市受影響

對於未來公司發展，魏深儀表示，其實公司一直都打算發展中小型住宅單位，因這類一、兩房單位，以中小型家庭為本，市場需求大，集團亦希望旗下物業可更多元化。她補充，集團目標購入地價在20億至30億元左右的中規模官地或市建局項目。另集團亦會繼續物色工商地皮，並以港鐵沿線為主，希望做到「區區有甲廈」。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）