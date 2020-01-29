第一集團打造44萬呎荃灣商廈王國

最快年中推國際企業廣場三期

第一集團近年共購入3個荃灣地盤，集團董事魏深儀接受本報訪問時指，該3個地盤將會成為國際企業廣場（Inetrnational Enterprise Centre）1至3期，當中有甲級寫字樓物業，亦有新式工廈物業。集團早前表示，上述三大項目估計總投資金額達50億元。

她透露，最新可以推出發售的，為大涌道18號國際企業廣場3期，屬寫字樓物業，項目樓高20層，涉及總樓面近17萬方呎，全幢提供123伙，面積約800至1200方呎，若需要大樓面的買家，亦可購全層約9000方呎樓面。她又表示，項目現正待批預售，預計年中前發售。

位於柴灣角街73號的國際企業廣場2期，項目規模較3期為細，涉約11.4萬方呎樓面，為新式工廈物業，同樣樓高20層，提供83個單位，每個面積約800至900方呎，全層樓面則約6000方呎。魏深儀指，該期預計可於今年底前推售。至於集團去年底以約9.8億元購入的柴灣角街11號，將會是國際企業廣場1期，魏深儀透露，項目購入時已完成補地價及批則，但集團會計劃修改圖則，會建成一幢提供約15.5萬方呎的寫字樓，預計明年發售，並預期2023年落成。

呎價參考葵涌一帶全新商廈

魏深儀指，荃灣區已有多時未有全新商廈發售，故上述3個項目售價，亦會參考葵涌一帶的全新商廈。資料顯示，同由第一集團發展的葵涌商廈K83，2018年中推售，當時有單位以呎價逾2萬元售出，創新界甲級商廈新高。

被問到去年中起發生的反修例風暴對商廈市場的影響，魏深儀稱，社會因素加上中美貿易戰，部分商家減慢擴充步伐，不過由於現時利率低，加上銀紙貶值，不少人都會購買物業作保值，認為今年寫字樓價格應會平穩發展。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）