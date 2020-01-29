新春4日長假 十大屋苑僅3成交

【明報專訊】新春假期樓市素來淡靜，交投量較少，而肺炎疫情爆發後，更令部分準買家擱置睇樓活動。中原統計，十大屋苑由上周六至昨天4日假期，共錄得3宗成交，全部於周末促成，若與上一個周末12宗成交相比，成交量大跌七成半；成交分別來自鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島及天水圍嘉湖山莊。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，疫情持續下，樓市前景有待觀察，相信近日睇樓預約將會放緩。
鼠年首周末交投跌七成半
美聯住宅部行政總裁布少明表示，鼠年首周末二手成交宗數回落至個位數水平，料肺炎疫症陰霾下，個別放盤業主叫價將回軟或劈價，預計農曆新年假期後部分睇樓客將出動，物色筍盤入市。另外，嘉湖山莊於大年初二錄得鼠年屋苑首宗成交，單位為麗湖居10座高層D室，實用面積544平方呎，屬3房間隔，以533萬元成交，實呎9798元，成交價屬近期市價。原業主於1998年11月以166.5萬元購入，持貨22年，帳面獲利366.5萬元或約兩倍。
白居二客532萬購昌盛苑3房
白居二客繼續撐起二手樓市，粉嶺居屋昌盛苑最新錄得屋苑鼠年首宗成交。中原副區域營業經理洪文鋒表示，昌盛苑C座高層07室，實用面積650方呎(建築面積848方呎)，屬3房間隔，新近於未補價市場以532.8萬元成交，實呎8197元，屬市價。原業主持貨20年，帳面獲利421.4萬元或3.8倍。