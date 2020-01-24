THE RICHMOND加推30伙 折實均呎3.2萬

個別低層貴高層同類0.4%

據新價單顯示，30伙當中，包括14伙開放式、13伙1房及首次推出的3伙2房；價錢方面，單位定價由684.6萬元至1830.4萬元，項目維持最高折扣優惠7%，折實價由636.6萬元至1702.2萬元，折實實呎由28,754至36,846元。入場單位為8樓C室，實用面積206方呎，屬開放式間隔，折實價636.6萬元，折實實呎30,907元；售價最貴單位為27樓B室，實用面積462方呎，屬2房1套間隔，折實價1702.2萬元，折實實呎36,846元。

不過，個別單位則輕微加價，其中新價單的12樓C室，售價701.9萬元，較1號價單高一層的15樓C室，售價699.2萬元，反而高出約0.4%。

新春4天假一手沽14伙

綜合市場消息，新春4天假期新盤市場共錄約14宗成交，較去年豬年首3日長假一手3宗成交高出近4倍。其中內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣1期，於大年初三及初四，兩日沽出4伙，涉及逾1700萬元。據成交紀錄冊顯示，4伙單位成交金額由387.9萬元至502.3萬元，包括3間開放式戶及1伙1房戶。其中，位於1座1樓E室，實用面積327方呎，屬1房間隔，以502.3萬元成交，實呎15,361元。

恆大‧珺瓏灣買家撻訂損34萬

不過該盤亦同時有買家「縮沙」撻訂離場，成鼠年首宗新盤撻訂個案。據成交紀錄冊顯示，恆大‧珺瓏灣1座11樓D室，實用面積437方呎，屬2房間隔，曾於本月18日以682萬元沽出，呎價15,606元。買家採用建築期付款方法，已繳付5%的臨時訂金，涉及34.1萬元，並遭發展商沒收。

（武漢肺炎）