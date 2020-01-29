兩周內曾到湖北客 會德豐拒入售樓處 梁志堅：只為防疫 絕無歧視

明報記者 張允亭

事實上，新地（0016）昨日亦宣布，旗下展覽廳會作全面消毒，並會提醒員工及參觀者進入售樓處前需使用消毒搓手液及戴口罩。恒地（0012）上周亦表示，售樓處會照常開放，會加強環境清潔，並設消毒搓手液及口罩供訪客使用，同時會切密留意事態發展。業界指，會德豐料為首家拒絕14日內曾到訪湖北人士進入售樓處的香港發展商。會德豐昨同時宣布，旗下售樓處，除位於尖沙嘴港威大廈10樓售樓處外，將暫停開放；除早前已加強的消毒措施外，所有員工、服務供應商及地產代理在進入前，必須量度體溫。

信置：員工工作時須戴口罩

信置（0083）表示，已經即時加強展銷廳的清潔及消毒措施，並要求員工於工作期間戴口罩，而後勤人員將可在家辦公直至2月2日。每年新春長假後，各大發展商均舉行新春團拜活動，但今年信置及嘉華（0173）亦已經先後宣布取消有關安排。

部分代理行要求曾到湖北員工隔離

此外，多間地產代理亦為員工訂新指引。中原宣布，於假期曾到過湖北的員工， 須向分行經理申報及留家隔離14天（由返港日起計），並在家中工作，至於分行經理亦須注意監督保持分行清潔，以消毒劑清潔分行。此外，公司鼓勵員工上班戴口罩， 保護自己免受病毒感染，而懷孕員工則在家工作。利嘉閣亦有類似指引，避免員工或其家人因曾前往內地而引致疫情蔓延。此外，美聯亦規定，所有同事在辦公室內必須戴口罩，而集團員工或同住親友，如過去7天曾到中國內地，須要向主管報告及自我隔離留家工作14天。

地監局未來3天有限度服務

地產代理監管局昨亦宣布，辦事處會按正常辦公時間繼續開放，但在1月29日至31日期間，辦事處所提供之服務將作以下更改，包括辦事處僅處理有必要性之牌照申請服務、有關其餘查詢或對地產代理之投訴事宜，均只接受網上及電話服務；地監局亦鼓勵持牌人利用地監局網站所提供之電子服務處理續牌事宜。地監局又指，會密切留意事態發展，如有需要會再作修改，並盡快向公眾公布。

（武漢肺炎）