湯文亮：多做少錯 唔做全錯

當我有下屬時，我也用12字真言教他們，不過有些少不同，就是「多做少錯，少做多錯，唔做全錯」，曾經有下屬以為我跣佢，其實不是，我解釋話做得多，工多藝熟，出錯的機會就會減少，做得少就工藝生疏，出錯的機會就比較多，至於唔做，的確沒有出錯，但亦沒有完成任務，其實是最錯。

不過，香港官員不大明白這個道理，以為唔做唔錯，社會運動由警方揹鑊，什麼黑警，獨立調查全部由警方承受，今次武漢肺炎，官員又採取同樣手法，以為疫情會突然消失，沒有做好防範工作，現在情况急劇轉壞，香港政府連最基本應變措施亦沒有準備，連口罩都要去信國務院要求國家支持，在這個時候還給中央政府添煩添亂，這算是什麼問責制？

政府應封關 醫護要放下成見

不過話分兩頭，林鄭回港後已經推出一些措施，例如限制湖北省人士入境，設立隔離營地。所以，在這個時候不應給政府添煩添亂，有醫護人員鼓吹現在罷工，除了要求政府封關之外，還要求加薪等。有外國朋友不明白，他認為在過去七個月社運，醫護人員贏盡世界輿論，大部分民意都是企在醫護人員那一邊，今次鼓吹大罷工可謂盡失全世界民心，所以，我認為醫護人員先要放下成見，要求封關是可以，至於加薪最好不要提，警方做了七個月仍然未提出這個條款，無謂自己做醜人。另外有一些專家話政府已經失去了防疫先機，老實說，佢唔講大家都知道我亦不滿意這個政府，但在這危難關頭，應該放下成見，黃藍不分，上下一心才有機會渡過今次難關。

不過，以現時情况來看，封關是無可避免的事，政府亦不用太猶豫（編按：政府昨午宣布暫停自由行等措施），趁「武炎」尚未大爆時封關是正確做法，我並不是給政府壓力，而是封關可以減少政府壓力。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]