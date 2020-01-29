周顯：冷血 vs. Snowman

這個人又問了我一個問題：「印度明明比中國更窮更髒，點解這些大規模疫症沒有印度份呢？」對這問題，我也有研究過，我給了他一個簡單的答案：「因為印度人好多食齋，所以不易染上由動物傳來的病，營養不良就不敢包。」

在去年，好多人爆煲，被人追數，被國家雙規，甚至傳有被活埋的個案，都出現過……按，活埋的那位仁兄，最終逃了出來，算是執番條命，還報警把追債者抓住。但最膾炙人口的，還是某名女人自殺故事。

話說該位名女人，名震一時，但在三年前，已經問過我個friend借錢，說要急錢500萬，咁少錢，費事拿她在渣甸山過十億元的獨立屋來按啦。朋友是老江湖，當然沒借。月前，她去澳門，輸了三千幾萬，兩位仁兄押她來香港，她說錢就無了，兩位二兄說，無錢，就要命啦，結果她自願飲了兩支通渠佬。

於是，這就成為了一個人人有興趣的生理學和常識問題了：「究竟飲了兩支通渠佬，後果會點？」答案是：「半年後的今日，還不能講嘢，至於其他器官，則線人未能透露。」

[周顯 投資二三事]