劉思明：港股待見底信號 5G概念炙手可熱

新型肺炎疫情未受控，雖然政府及各界已採取不同措施應對，但對經濟及投資氣氛造成難以估計打擊。疫情發展難料，現階段最重要做好保障健康及安全措施，待港股走出谷底迹象。畢竟港股受惠環球流動性充裕的利好因素依然存在，疫情對經濟的衝擊更加大市場對放水預期，投資市場有危也有機。

正如長假前分析，疫情其一重大挑戰是農曆年長假後大量人員流動，或加速疫情擴散，形成更大危機。不過，中央政府決定延長農曆新年假期和推遲各地大中小學的開學日，加上「封城」措施，減低民眾聚集流動，疫情防控成效仍有待觀察。

作為投資者，一方面留意疫情變化，一方面要留意投資市場反應，也即是之前提到要等待市場出現抗體，對疫情消息敏感度降低，或迅速消化利淡消息。以恒指而言，可以等待一些見底信號，如出現「槌頭」，即日內急跌後急彈，或低位大反彈。然而，疫情發展料相當反覆，港股也未必會一下子見底，有可能反彈後再造「第二隻腳」才有機會見底，因此中期不必急於入市。

2020年已過了近1個月，其間恒指最多曾升逾3%（收市、最高位計，下同），個別行業明顯跑贏，倘市場恢復信心，這些強勢行業有望領漲。把本報數據庫追蹤30個行業組成各行業等權重指數，今年迄今，科技器材、軟件服務、教育最多曾升超過一成，其次家品及零售、醫藥保健、博彩及消閒、環保及新能源、本地零售服務最多升逾半成。

中芯小米金軟同業最強 看高一線

5G概念成為炙手可熱主題，今年以來半導體中芯（0981）、設備中興通訊（0763）、京信（2342）、電子消費品小米（1810）、比亞迪電子（0285）、軟件應用金山軟件（3888）、金蝶（0268）最多升超過兩成，當中京信、中芯、小米、金山軟件為同業最為強勢，依然看高一線可取。

宇華倘調整 料5.3元有支持

至於教育股，上半個月曾經熱炒，希望教育（1765）、天立教育（1773）曾升約三成，但行業高位回吐壓力較大。教育股中，希望教育與宇華教育（6169）保持強勢，如若宇華進一步調整，料於前密集交易位約5.3元有支持。此外，個別股份維達（3331）、永達汽車（3669）、贛鋒鋰業（1772）、雅生活服務（3319）等亦曾熱炒，月內最多升逾兩成，也可以放入觀察名單。

[劉思明 數據尋寶]