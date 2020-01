點解Webb咁講?話說早幾日政府發言人被傳媒質詢口罩供應問題,提到原來物流署去年每月平均向懲教署購買110萬個由在囚人士生產嘅口罩,囤積咗一批口罩供政府內部使用。照咁講增加在囚人士,就可增加口罩供應啦?(按:阿Webb原句:If we start jailing people for wearing masks at lawful assemblies then we can increase the supply of masks!Win-win!)

email: piano@mingpao.com

[小琴密語]