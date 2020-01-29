張兆聰：恒指倘現反彈 宜趁機減磅

假期前本欄引述微生物學家管軼的訪問，估計武漢新型肺炎感染規模最少達SARS的10倍。從1月27日全國官方公布的個案飈升，開始呈拋物線走勢，顯然其所言非虛。香港大學醫學院估計，截至大年初一，單是武漢感染人數應超過4.4萬人，而重慶、廣州、深圳、北京、上海等人口眾多又密集的城市，很大機會成為下一個武漢，要到6月至7月才會緩和。

疫情對股市構成資金流和企業盈利的影響。一方面，基金今年極為看好新興市場和商品，尤其是中國。以北向資金為例，2019年全年累計淨流入達3517.43億元人民幣，雖然與MSCI大幅上調A股比重有關，但單是12月底止30個交易日，淨流入達1107.64億元人民幣，可見資金配置中國資產的熱情有多高漲。當投資者的中國股票持倉水平都高企，又出現如此強烈的黑天鵝事件，就引發人踩人效應。

至於疫情實際影響，現階段評估仍言之尚早。標普假設消費服務收入下跌10%推算，疫情將拖低中國GDP增長1.2個百分點。標普的假設其實是一個深度衰退的假設。雙位數字的零售消費下降，幅度已等同香港2003年SARS的級別。2003年4月本港零售銷貨量跌12.2%，銷貨價值跌15.2%（因為通縮）。中國會否出現如此嚴重的衰退？很視乎情况發展。

疫情持續 勢拖累內地經濟

中央當然是動真格去對抗疫情，但地方執行面對重重困難。根據有線新聞在武漢當地報道，醫院基本上已超負荷，包括快速測試等物資短缺，很多疑似個案只能待在家中。此外，若擔心傳染家人只能在街上流浪，事關酒店已停業，增加社區傳播風險。同時很多道路已封閉，物資無法迅速通行，抗疫更艱難。封城可降低跨省傳播，但武漢市內如困獸鬥。若數月內能找到治療方法就皆大歡喜，否則中央似乎作最壞打算，封城直至感染人數降至零，即武漢民眾自求多福。港大微生學系傳染病學講座教授袁國勇指病毒傳染性可能強到似普通感冒，若各大城市真的如武漢般嚴重，中國經濟將出現重大問題。

另一問題是中國債務太高，若疫情持續一段時間，償債能力會有問題，尤其是房地產相關貸款。據內地經濟觀察網不完全統計，全國90%以上城市商品房售樓處暫停對外開放，中介機構暫停營業。若未來兩三個月合約銷售大跌，以內房股動輒近100%甚至以上的槓桿水平，現金流會有很大壓力。而民眾收入大減，按揭貸款也會出現問題。中央已下令銀行容許暫停按揭還款，但壓力落在內銀身上。

疫情發展不樂觀，但股市急速下跌也反映了悲觀預期。短線而言，筆者傾向相信恒指27,000點有一定支持，若今市成交額增至1300億至1500億元，反映市場有頗強承接力，短線出現反彈的機會便大增。但筆者估計未來一個月交易區間亦將下移，28,000點會由支持變成阻力，交易區間為27,000點至28,000點，若出現反彈可能也是減磅或獲利的機會。

[張兆聰 還看今朝]