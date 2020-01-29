Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
深度報道
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年1月29日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
肺炎陰霾籠罩 鼠年開市料跌千點 下周A股開市恐進一步拖累港股 參考SARS或要跌2000點
銀行公會籲市民盡量用網上服務
亞洲股市挫 韓跌逾3%最傷
工程師徐敬接手「殼王」TVB股份
疫情拖累 國泰削五成內地運力
I.T密密引入餐飲品牌 逆市擴張 多日韓潮食或自家原創 兩月添3店
代理知名品牌策略 拓餐飲業務
賭王重臣吳志誠 辭任澳博多間子公司
羅兵咸簡培欽：中小企乏資源 增網絡安全風險
避險增 美債息近4個月低 廉價iPhone或因中國疫情延後發售
波音謀解困 獲936億融資
6家歐元區銀行未符資本要求
張兆聰：恒指倘現反彈 宜趁機減磅
技術取勝：海螺向上受制56元
Webb暗諷政府：監禁示威者增口罩供應
代理借肺炎拉客 險商急補鑊
劉思明：港股待見底信號 5G概念炙手可熱
周顯：冷血 vs. Snowman
湯文亮：多做少錯 唔做全錯
兩周內曾到湖北客 會德豐拒入售樓處 梁志堅：只為防疫 絕無歧視
THE RICHMOND加推30伙 折實均呎3.2萬
新春4日長假 十大屋苑僅3成交
第一集團打造44萬呎荃灣商廈王國
擬進軍中小型物業市場
王俊騏：武漢肺炎帶來不明朗因素 百達：內地消費科技龍頭仍看俏
下一篇
上一篇
技術取勝：海螺向上受制56元
prev
next
【明報專訊】日清待突破6.3元（圖）
安踏宜守短線支持69元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
肺炎陰霾籠罩 鼠年開市料跌千點 下周A股開市恐進一步拖累港股 參考SARS或要跌2000點
銀行公會籲市民盡量用網上服務
亞洲股市挫 韓跌逾3%最傷
工程師徐敬接手「殼王」TVB股份
疫情拖累 國泰削五成內地運力
I.T密密引入餐飲品牌 逆市擴張 多日韓潮食或自家原創 兩月添3店
代理知名品牌策略 拓餐飲業務
賭王重臣吳志誠 辭任澳博多間子公司
羅兵咸簡培欽：中小企乏資源 增網絡安全風險
避險增 美債息近4個月低 廉價iPhone或因中國疫情延後發售
波音謀解困 獲936億融資
6家歐元區銀行未符資本要求
張兆聰：恒指倘現反彈 宜趁機減磅
技術取勝：海螺向上受制56元
Webb暗諷政府：監禁示威者增口罩供應
代理借肺炎拉客 險商急補鑊
劉思明：港股待見底信號 5G概念炙手可熱
周顯：冷血 vs. Snowman
湯文亮：多做少錯 唔做全錯
兩周內曾到湖北客 會德豐拒入售樓處 梁志堅：只為防疫 絕無歧視
THE RICHMOND加推30伙 折實均呎3.2萬
新春4日長假 十大屋苑僅3成交
第一集團打造44萬呎荃灣商廈王國
擬進軍中小型物業市場
王俊騏：武漢肺炎帶來不明朗因素 百達：內地消費科技龍頭仍看俏
肺炎陰霾籠罩 鼠年開市料跌千點 下周A股開市恐進一步拖累港股 參考SARS或要跌2000點
銀行公會籲市民盡量用網上服務
亞洲股市挫 韓跌逾3%最傷
工程師徐敬接手「殼王」TVB股份
疫情拖累 國泰削五成內地運力
I.T密密引入餐飲品牌 逆市擴張 多日韓潮食或自家原創 兩月添3店
代理知名品牌策略 拓餐飲業務
賭王重臣吳志誠 辭任澳博多間子公司
羅兵咸簡培欽：中小企乏資源 增網絡安全風險
避險增 美債息近4個月低 廉價iPhone或因中國疫情延後發售
波音謀解困 獲936億融資
6家歐元區銀行未符資本要求
張兆聰：恒指倘現反彈 宜趁機減磅
Webb暗諷政府：監禁示威者增口罩供應
代理借肺炎拉客 險商急補鑊
劉思明：港股待見底信號 5G概念炙手可熱
周顯：冷血 vs. Snowman
湯文亮：多做少錯 唔做全錯
兩周內曾到湖北客 會德豐拒入售樓處 梁志堅：只為防疫 絕無歧視
THE RICHMOND加推30伙 折實均呎3.2萬
新春4日長假 十大屋苑僅3成交
第一集團打造44萬呎荃灣商廈王國
擬進軍中小型物業市場
王俊騏：武漢肺炎帶來不明朗因素 百達：內地消費科技龍頭仍看俏
prev
next