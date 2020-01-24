波音謀解困 獲936億融資

該公司第三季錄得近30億美元的負現金流，而其第四季業績將於本周三公布，屆時將詳述融資策略。波音股價早段微跌。

美鋁旗下零件商受累恐裁員

聯邦航空管理局（FAA）上周稱，如沒有新的問題，MAX有望於今年中之前復飛。由於目前波音暫停生產MAX，美國鋁業（Alcoa）分拆出來的零件製造商Arconic警告，MAX停產估計將使2020年收入減少4億美元，公司可能需要裁員減少開支。

波音對手空巴透露，已與法國、英國和美國有關部門，就有關賄賂和腐敗指控的調查達成原則性協議。

這些協議是在遵守美國《國際武器貿易條例》（International Traffic in Arms Regulations）的前提下達成，須獲法國、英國及美國3國法院及監管機構批准。

空巴賄案和解費或達257億

消息指，和解費用達30億歐元（約257億港元）。基於法律原因，空巴表示不會就談判細節發表評論。與空巴談判的部門包括法國國家金融辦公室（French Parquet National Financier）、英國嚴重欺詐調查署（Serious Fraud Office）等。

（綜合報道）

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