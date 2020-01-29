避險增 美債息近4個月低 廉價iPhone或因中國疫情延後發售

疫情觸發避險需求，反映美國整體融資成本的10年期國債孳息率昨曾跌穿1.6厘，低見1.57厘，為10月初以來新低，不過孳息率其後回升至1.6厘以上。美國3個月短期國庫券，與10年期國債的孳息率曲線昨亦一度倒掛，是去年10月以來首次。2年期和5年期美國國庫票據孳息率曲線周一亦一度倒掛，是去年12月初以來首次。

美股早段見反彈 旅遊股回升

孳息率曲線倒掛被視為經濟衰退的先兆。市場關注聯儲局周四凌晨公布的議息聲明。CME Group的利率期貨數據顯示，在去年下半年三度減息後，交易員預期本月利率按兵不動的概率達87%以上。市場目前預期聯儲局下次將在9月減息，之前估計為10月。金價昨由接近3周高位回落，期金跌約0.6%。原油期貨連跌5日後，周二晚回升。市場憂慮疫情影響原油需求，令油價周一曾跌至逾3個月低位。不過利比亞原油供應受阻，加上油組及俄羅斯表示，會因應原油需求而調整產量，令油價止跌。

內地政府決定將春節假期延長，外資企業雲集的上海與高科技企業集中的蘇州通知企業復工延期。倘工廠復工期一再延後，可能為全球供應鏈造成影響。

美上季商業投資續萎縮

在中國經營的日本企業，生產計劃可能面臨調整。以本田汽車為例，其在武漢的廠房產量，佔其中國產量約一半，暫未確定復工的日期。一家向本田供貨的零件企業表示，若武漢工廠復工延期，有可能對本田在廣州的生產造成影響。彭博社指出，蘋果計劃於3月推出的廉價版iPhone生產計劃可能受到影響。《日經新聞》引述消息人士稱，蘋果已要求供應商在上半年製造多達6500萬部iPhone 11系列等舊型號手機，以及1500萬部廉價版新iPhone。兩者數量合計8000萬部，按年增長10%以上。新款低成本iPhone原定於2月的第三周投產。

iPhone手機絕大部分是中國製造，主要廠房包括鴻海的鄭州廠房及和碩在上海附近的組裝廠。鄭州廠房所在的河南省確診新症仍在上升，可能導致相關廠房延遲復工。科技顧問公司Moor Insights & Strategy稱，若原材料、製造、組裝、測試和運輸方面出現問題，生產將會受阻。投資機構Wedbush Securities稱，若鴻海和中國其他零件製造中心的員工交通受限，供應鏈的情况令人擔憂。將於美股周二收市後公布業績的蘋果，股價早段升1.8%。

（綜合報道）

[國際金融]