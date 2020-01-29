羅兵咸簡培欽：中小企乏資源 增網絡安全風險

近年羅兵咸不止從事網絡安全評估服務，亦開設網絡安全保障中心，向企業提供網絡保安維護以至應對網絡攻擊的「一條龍」服務，現時採用上述服務的客戶包括銀行、保險公司、電訊公司等。

簡培欽解釋，以往香港企業傾向購買防火牆、防毒軟件等產品，以保護公司資料庫，但現時很多網絡攻擊主要針對職員工作電腦，利用釣魚軟件入侵並竊取公司營運報告。他指出，這些通過數據分析整理而成的營運報告，內容價值高，檔案大小較細，成為黑客首要目標，如果中小企若缺乏偵測方法，很容易會被竊取這批「鑽石」資料。

推App後才揭漏洞添成本

簡培欽認為，科技日新月異，未來會衍生更多網絡攻擊方法。問及未來網絡保安成本會否愈來愈高，簡培欽指出，網絡保安產品價格或會提升，但企業只要做好數據庫，限制存取敏感數據的渠道，整體成本未必會大增。他以酒店比喻數據庫，如果酒店擁有太多門口，公司需要安裝更多閉路電視，但如果只有一個門口，酒店就只需安裝一台閉路電視。

部分企業傾向先推出數碼化項目才完善網絡保安，簡培欽認為，如果企業推出App等數碼化項目，才發現當中存在嚴重安全漏洞，或要「砍掉重練」整個項目，形成額外的成本。