賭王重臣吳志誠 辭任澳博多間子公司

蘇樹輝：於澳博職位不變

何鴻燊掌管澳娛及澳博逾58年，多名跟隨他工作的老臣子，包括官樂怡、禤永明、陳偉能、蘇樹輝及吳志誠向來各司其職，並協助何家打江山。當中曾經在葡萄牙任職檢察官及身兼澳門大律師的官樂怡，主要協助公司秘書事務；禤永明則參與澳娛早年的金融、投資及早年仍歸澳娛管理的誠興銀行（現中國工商銀行（澳門））業務居多；陳偉能專責集團的地產業務。上市的博彩業務澳博，則主要交由蘇樹輝及吳志誠等一眾高層繼續打理（見表）。

隨着何鴻燊退休，加上多名老臣子亦年事漸高，相繼退下火線，個別如官樂怡、禤永明及陳偉能，更已經轉職至何家的私人公司。在何家的上市公司中，只餘蘇樹輝及吳志誠繼續任職。但是本報就澳博旗下在港的多家子公司進行查冊時發現，吳志誠已經自2019年10月29日停任澳博控股管理及澳博控股（代理人）董事職務，亦於同年12月18日停任澳博項目管理（香港）董事職務。吳志誠辭任澳博3間子公司職務同時，卻在何家打理的澳門賽馬股份及澳門賽馬會會員（香港）協會，繼續擔任董事職務。

何超鳳梁安琪加入 吳似淡出

同時，該等查冊資料顯示，澳博控股管理及澳博控股（代理人）亦委任澳博上市公司主席何超鳳、聯席主席梁安琪、執行董事岑康權加入為董事。澳博項目管理（香港）加入的董事包括岑康權。3家澳博子公司中，只有在澳博上市公司副主席蘇樹輝一人繼續留任董事，原董事官樂怡則全數退出3家公司董事會。澳博控股（代理人）雖然未列入澳博上市公司的附屬公司名錄，但是據公司註冊處資料顯示，該公司全數的股權歸澳博上市公司所有。依前述情况，吳志誠及官樂怡有淡出澳博日常管理及營運的情况。

本報曾向蘇樹輝作進一步查詢，他回應說：「吳志誠仍是澳門博彩控股執行董事，亦是公司的營運總裁。」據本報去年7月15日報道顯示，吳志誠已辭任澳博上市公司主要子公司澳門博彩股份的董事。澳博的2019年中期報告則明言，吳志誠於3月25日起辭任澳博股份董事職務。