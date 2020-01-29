代理知名品牌策略 拓餐飲業務

I.T近年業績表現一般，除了因部分出遊文化、網購衝擊、潮牌自行於港開店，亦受到品牌老化等影響，故添加新元素、增加客戶聯繫成為I.T的重點工作。公司早前為旗下原創品牌izzue登陸倫敦時裝周，並安排I.T創辦人沈嘉偉的愛女沈月為izzue粉墨登場擔當模特兒，挾著父母沈嘉偉及邱淑貞名氣，沈月亦化身KOL，不時在其擁有13.5萬粉絲的ig平台為I.T旗下各大品牌宣傳，像近期沈月曾到I.T去年底才開設的新餐廳CAFÉ@OFF-WHITE「打卡」 。

除此之外，近年業務重心已放在中國的I.T，亦算是本港品牌中較早佈局內地社交平台。I.T早在2012年已開通了官方微博、官方微信號等等，像其微博仍然維持每日約兩至三篇的文章更新，又在2017年請來內地明星吳亦凡成為代言人。

藉社交媒體網紅宣傳

集團不時將網紅、藝人穿上I.T旗下品牌服裝的照片上載，並贊助內地明星改造素人節目《變身總動員》等，令I.T成功於內地時尚圈維持熱度。