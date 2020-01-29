I.T密密引入餐飲品牌 逆市擴張 多日韓潮食或自家原創 兩月添3店

明報記者 蕭嘉聰、方楚茵

本報就近日迅速發展餐飲業務，是否與香港零售市道淡靜有關向I.T查詢，至截稿未獲回覆。I.T早於2015年引入韓國爆谷雪糕始祖品牌SWEET MONSTER，當時公司解釋是希望配合韓流及多元化發展，與本業營運無關。

公司在2017年10月公布中期業績時，曾透露有意進一步擴大旗下餐飲服務，當時就已低調收購主打杯子蛋糕的高級甜品店「Sift」，並引入日本知名班戟店FLIPPER'S，翌年再引入日本時裝品牌JOURNAL STANDARD開設、主打美式漢堡和班戟的J.S. FOODIES，又在FLIPPER'S附近加入Snow Peak Eat（見表）。

基本沿用「舖中舖」模式

近月I.T明顯加快步伐，而且開店基本沿用「舖中舖」模式，在現有服裝店中劃出位置開設餐廳，例如本月在The ONE引入日本「過江龍」柚子拉麵店阿夫利麵（AFURI ramen＋dumpling）店舖設於旗下服裝品牌I.T Orange店內，而海港城JOURNAL STANDARD附近的J.S. FOODIES新店亦即將開幕。

值得一提的是，據本報於公司註冊處獲得的文件顯示，I.T旗下負責持有各大餐廳的暐辰有限公司註冊文件中，其商業名稱包括新名字「Central Kitchen」；而在部分招聘網站亦見到I.T正在為位於尖沙嘴海港城的「I.T Café」招聘咖啡調配員及侍應等職位。

擬舖路開新品牌Central Kitchen

在搜尋網站上顯示「Central Kitchen」的位置位於銅鑼灣崇光百貨地庫二樓，I.T旗下的izzue在該處設有一間佔地兩層的分店，未知此兩個是否I.T新餐飲品牌。

I.T一向服裝業務掛帥，各大餐飲品牌亦緊密連結主業，以FLIPPER'S為例，其在希慎廣場的店舖正位於旗艦店i.t blue block當中，令客人定必路經該店。

品牌間互相合作推廣

另外，品牌間亦會合作推廣，公司2017年購入Sift不久後，就曾與SWEET MONSTER合作推出聯乘甜品系列，僅在上述旗艦店及太古城中心的SWEET MONSTER分店發售。