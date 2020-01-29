疫情拖累 國泰削五成內地運力

受影響航班可免費退票

國泰表示，現時正積極檢視航班的安排，會在未來48小時逐步更新，建議乘客前往國泰航空網站查閱航班狀况或航班時間表，並公布由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票的費用，特別豁免適用於所有1月28日或以前經由全球辦事處發出，並於1月28日至3月31日涉及內地並已確認機位的機票。

國泰業務去年備受社會運動事件影響，其中12月內地旅客數量更按年大跌46%。集團去年10月已發盈警，指因為受反修例事件影響，預期2019年下半年業績將會較上半年遜色，扭轉8月初業績公告時預測，變相發盈警。其後在11月又改變原定今年擴大運力計劃，改為削減整體運力約1.4%。

根據國泰早前公布的去年度營運數據，以反映收入表現的收入乘客千米數計，集團去年全年增長約2.6%，惟中國區則大跌10.9%；以佔比分析，內地去年度佔國泰全年收入乘客千米數僅約6.1%，較2018年度下跌近1個百分點。