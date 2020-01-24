工程師徐敬接手「殼王」TVB股份

股份市值達2.11億

徐敬及陳國強申報顯示，徐敬在1月21日申報持有Young Lion的56.51%投票權，同時透過Young Lion持有TVB 26%股權。今次陳國強出售股權，當中包括以現金出售、經Young Lion應佔邵氏兄弟公司的TVB共1707.11萬股TVB股份。以1月21日達成交易當日TVB收市價11.88元計，市值2.028億元，到上周五TVB股價升至12.38元，該批股份市值增加820萬元，達2.11億元。

據工程師註冊管理局的檔案顯示，TVB股份買家徐敬為註冊電機及屋宇裝備工程師。在他今次申報入股TVB之前，未見他在其他上市公司持有任何股權。公司註冊處的資料顯示，他現時為私人公司華翠企業及東瞻公司的董事。在「殼王」陳國強接手TVB之前，本身亦曾在建築界打滾多年，惟未知二人此前有否交往。徐敬回覆《蘋果日報》查詢時稱，由於股權交易建議必須得到通訊事務管理局批准才能進行，所以現階段不能對該交易和公司業務作評論。

Young Lion重組 黎瑞剛投票權略降

此外，Young Lion同日申報顯示，Young Lion各股東就擁有權重組，參與方包括陳國強、黎瑞剛及台灣宏達電老闆王雪紅旗下公司Profit Global，只披露涉及場外現金代價交易，但是沒有顯示具體作價，Young Lion最終在TVB維持持股26%不變。黎瑞剛旗下Brilliant Spark的申報還顯示，黎瑞剛在華人文化的投票權比2018年5月申報的82.12%為低，略降至81.75%，其投票權為過去兩年來第二次被攤薄。