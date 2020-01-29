銀行公會籲市民盡量用網上服務

部分銀行安排後勤在家工作

多家銀行表示，可安排後勤員工在農曆假後在家工作，恒生銀行（0011）表示，除前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工在農曆新年假期後至2月8日須在家工作，在可行情况下，員工應以視像會議取代面談會議。前線及需要回辦公室工作的所有員工，工作期間須戴口罩，每天上班前須量度體溫。中銀香港（2388）表示，參照政府部門於農曆新年假期後特別上班安排，除提供客戶服務及保障銀行正常營運必要人員外，其餘員工可在家工作，暫定實行至2月2日。

渣打表示，已禁止員工到武漢及湖北省公幹，到內地其他地區須事先獲批，並延遲所有非必要前往內地安排。匯豐表示，已暫停所有前往香港的商務行程，前往內地將暫停至另行通知。如果員工在過去14天曾前往內地或接觸任何到過湖北省的人士，必須留在家自我隔離14天。

除金融機構外，香港寬頻宣布香港、中國內地、澳門、新加坡及馬來西亞辦公室所有後勤員工可採取彈性安排在家工作，未來兩周停止員工往來內地進行商業活動。HGC環球全域電訊亦宣布，旗下香港僱員將於農曆新年假期後起留家工作，個別部門將安排彈性上班，暫定實行至2月2日，客戶支援及緊急服務將如常。

（武漢肺炎）