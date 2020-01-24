肺炎陰霾籠罩 鼠年開市料跌千點 下周A股開市恐進一步拖累港股 參考SARS或要跌2000點

明報記者 歐陽偉昉

俗稱港股「黑期」的新加坡場外交易HS50指數期貨在港股休市期間急挫，周一已急跌800點穿27,000點，昨午4時半政府召開記者會，公布暫停自由行簽注、關閉部分口岸和削減往返內地航機、巴士班次後，「黑期」最低曾見26,823點，截至晚上10時半，HS50指數期貨報26,909點，比上周五低水1040點（見圖）。

ADR指數低水1064點 重磅股跌4%

美國預託證券ADR港股比例指數昨晚開市報26,885點，比恒指上周五收市低水1064點。多隻重磅股ADR累跌逾4%，騰訊（0700）折合報368.75港元，比港股周五低收17.05元，友邦（1299）報79.59港元，比港股低3.41港元。阿里巴巴（9988）美股報207.58美元，比港股約低12.8港元。

參考2003年SARS，MSCI中國及香港指數自疫症開始爆發至高峰期，分別累跌8.6%及9.3%，以港股假期前約27,900點水平計，跌幅將超過2000點。耀才證券研究部總監植耀輝表示，如無意外今日港股開市應急跌，跌穿27,000點後，之後視乎疫情變化。因為疫情比早前預計嚴重，零售、旅遊、航空業應進一步走弱，而雖然醫療股表現相對較佳，不過整個大市處於悲觀氣氛，毋須太急於「入場」。

分析：氣氛悲觀 不用急於進場

值得留意的是，內地餐飲股海底撈（6862）宜布暫停營業至本月底，股價或受影響。至於A股和港股通至下周一才會復市，康證投資研究部董事李聲揚認為，假後港股跌逾千點不足為奇，現時疫情不明朗，A股休市未能沽貨，或因此轉沽港股。下周一A股復市後，內地投資者恐慌拋售，再拖累港股進一步大跌的機會相當高。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，疫情持續發酵，投資者擔心經濟受到拖累，不過假期前恒指已因此下調了逾千點，加上政府推出新施，預計今日低開後幅可望收窄，至27,000點有支持。自由行簽注暫停，熊麗萍預計原本疲弱的零售、飲食股將再受打擊，另外航空、博彩等旅遊相關股份亦較受影響。疫症爆發令經濟前景堪憂，油價跌至每桶53美元，佔恒指權重不少的石油股亦難以看好。

（武漢肺炎）