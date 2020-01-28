晉海買家購入逾兩年撻大訂

大除夕「縮沙」 料損失191萬

成交記錄冊顯示，晉海實用面積708方呎1A座49樓B室3房戶，原於2017年10月以1275.68萬元售出，惟買家近日撻大訂，若以15%訂金計算，料買家損失逾191萬元，為項目首宗撻大定個案。而本月迄今，新盤市場已累計錄得10宗撻大訂個案。

此外，信置（0083）、市建局合作發展的深水埗一號九龍道，於年三十晚接近凌晨時間上載新價單及更新價單，新推10伙實用443方呎D室，對比新舊價單，定價屬原價，不過，發展商擴大部分折扣優惠，原本購買D室的買家，可獲樓價5%「超級D」折扣優惠，現更新為購買6至10樓D室可獲樓價8.5%折扣優惠，11至26樓D室可獲7.5%折扣優惠。

一號九龍道新推10伙 部分加折扣

另外，發展商同於年三十晚上載銷售安排，大年初五（29日）推出29伙發售，包括19伙發價單，以及有10個單位於本月29日至2月29日每日上午11時至中午12時招標一小時。

除此之外，新世界（0017）營業及市務總監黃浩賢昨出席新春醒獅活動時表示，集團本年度將推售大圍站上蓋項目，項目3期合共3090伙，團隊正積極籌備中，預料最早有機會於首季或第二季推售。

恒地營業（二）部總經理韓家輝昨日亦稱，旗下西半山羅便臣道豪宅THE RICHMOND將於短期內加推2號價單。