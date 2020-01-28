反修例風暴下 嘉湖代理逆市保千萬業績

金融海嘯後入行 去年見最差市道

30歲出頭的中原地產分行經理曾芷妍，2009年雷曼事件、即金融海嘯後入行，她表示，當年中五畢業後，從事時裝店售貨員，但家人介紹她入行做地產代理，認為地產代理佣金高，「有得搏」，所以便入行做代理。過去11年以來，本港樓市大部分時間都處於升市，去年下半年可算是她入行以來，市况最差的時間。

不過，曾芷妍旗下分行，去年下半年度亦有接近500萬元的佣金收入，與上半年度的約670萬元僅下跌25%，並令分行去年全年業績超過千萬元，令她在剛過去的一個年度，獲得躋身千萬元分行經理行列。她表示，上半年市旺，她「主區」嘉湖山莊交投活躍，不少客人主動四出睇樓。

但踏入下半年，由於社會運動的影響，客人一方面觀望樓市走勢，另一方面亦擔心外出睇樓的安全問題，她於是善用網上平台，加強在公司旗下放盤網頁、社交媒體及其他放盤網的宣傳，多放盤、拍片，甚至親身上陣介紹，從網上渠道吸引客人，亦會把單位短片傳給客人，令客人可以收窄範圍，減少外出睇樓的時間，但同時亦可促成交易。她笑言，當初部分同事對此做法甚為抗拒，但她認為時代轉變，做生意亦要轉變，當時她對同事說：「若不做，你坐在分行都不會有客人。」

代理加強「拍片」增開單機會

過去十多年從事地產代理生涯中，曾芷妍指，最難忘一次是在她入行約兩年時，有一名路人走入天水圍分行，問如何去流浮山食海鮮，及後那人又說要去睇樓，其他同事覺得他只是過路，應該不會買樓，故無太大反應，只有曾芷妍願意帶他去睇樓，當時曾帶客人去睇一個嘉湖山莊相連單位，但客人嫌樓齡太舊，曾芷妍便帶他去元朗參觀洋房，客人最終以1750萬元購入一伙，曾芷妍笑言，當年她一般只做到100萬元左右的嘉湖山莊，這個元朗洋房是她人生第一單「大刁」，相當難忘，亦經常與新入行的同事分享，不應以客人的外表判斷他是否有錢買樓。