羅兵咸季瑞華：企業勿盲跟風拓科技

不憂政策限制影響數碼發展

現時各國開始限制高科技流通，問及會否拖慢企業數碼化發展，季瑞華則認為，很多新技術均是講求開源協作，政治限制對科技影響不大。

季瑞華表示，區塊鏈及AI等技術一向依賴各方合作開發，背後程式模組、運算方法早已在網絡上公開。他舉例指，現時網絡上已流存大量人臉識別的AI算法，即使算法未必是最進階，企業亦可推陳出新，發展自家技術。

季瑞華透露，公司數年前已引入大數據處理及可視化分析等，現時公司後勤辦公室會利用軟件機械人，完成發票校對工作。問及將來可否以SaaS （軟體即服務）形式提供審計、會計服務，季瑞華認為，審計行業的監管十分嚴緊，而且各地有不同監管機構，「要推出服務不難，但難以得到政策法規配合，修改亦需要時間」。

全球私人企業積極引入新科技，冀加快營運效率，季瑞華認為，任何新技術均需要基建、法律支援配合。他笑言，法律修改永遠落後過科技發展，例如以往電商徵稅掀起爭議，但相信假以時日，法律限制可以得以解決。