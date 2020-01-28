母公司欲出售重要餐飲品牌

許留山高峰時本港擁有逾40間分店，不過在2008年股權易手至一家馬來西亞企業，其後開始發展內地及東南亞業務，2015年底獲內地知名三汁燜鍋品牌「黃記煌」母企煌天國際以5.24億元人民幣收購，將原來自營模式改為大舉開設加盟店。

煌天國際曾於2017年有意來港上市，籌資2億美元，當中部分資金正是用於償還收購許留山的貸款。據當年文件顯示，煌天擁有兩大品牌，包括經營三汁燜鍋的黃記煌，擁619間分店，當中只有6間直營；另擁276間許留山。據目前官網資料，似乎近年公司並無太大發展，黃記煌停留在600多家分店；許留山門店則增至近300家，並在中、港、澳、馬來西亞及韓國等開店，惟當中港分店已縮至僅24間。

黃記煌控股權擬售百勝中國

經營肯德基、必勝客等的百勝中國在2019年8月22日曾發布消息，指已與黃記煌集團達成協議，收購黃記煌控股權，擴大中國餐飲業務，但交易尚須監管部門批准，預計今年初完成。目前百勝中國尚未公布交易是否已完成，但顯然煌天國際已有意將重要業務出售，至於曾風光多時的許留山前途似乎更難預料。