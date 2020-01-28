許留山一年關14舖 集中旅遊旺區 分店銳減近四成 仍欠租纍纍

明報記者 方楚茵

許留山部分分店去年12月至今年1月中旬仍有營業，卻在過年前突然結業。本報走訪了多間許留山結業門店，並巧遇剛結業店舖的業主。其中一間分店業主表示許留山「啱啱先（執笠）」，都知道「近期關咗唔少舖，仲欠租」，但目前「未知點（情况），等緊同佢哋傾，似乎佢哋仲想做」。該業主不願透露欠租詳情，表示尚待與對方聯絡。

傳去年被要求歸還多間分店

事實上，去年5月起許留山已頻傳壞消息，綜合傳媒報道，去年5至10月多達6間分店傳出欠租數月，涉逾410萬元，並有多間分店被要求歸還店面。同時據本報查冊發現，原來許留山香港區總經理陳茂偉亦已於2019年8月「劈炮」，辭任了「許留山食品製作有限公司」及「許留山集團有限公司」等企業的董事職務。本報曾向許留山查詢，惟截稿前仍未回覆。

揭港區總經理去年8月「劈炮」

許留山為本港知名品牌，在2015年底獲母企煌天國際收購（見另稿），煌天國際極速在20個月後，即2017年8月遞交主板上市申請，欲籌2億美元，惟未有事成。

不過當時煌天國際披露了2016年許留山整體銷售額4.6億元人民幣，並擁有276間分店，當中內地208間，香港則有42間分店。若按此計算，意味許留山在2017年至今的兩年半內已由42間分店縮至24間，削幅達43%。

今次許留山的「執笠潮」中，似乎亦主力針對旺區門店。據本報統計，許留山結束了油尖旺及太子的7間分店，佔14間關閉分店的一半，許留山更近乎撤出港島，計及被追租逾188萬元、剛於1月結束的銅鑼灣利園山道，以及去年結業的灣仔軒尼詩道門店，整個港島區許留山已只剩銅鑼灣怡和街一間分店。

幾近撤出港島 僅剩銅鑼灣一舖

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雖然近月社會運動情况稍有緩和，但未至於扭轉7個月的情况，部分食肆只能最多維持80%至85%的生意，由去年6月至今已有多達500家食肆結業。黃又指餐飲屬「高皮費」行業，開舖成本以數十至數百萬元不等，故目前不少行家仍然在觀察中，希望能捱過農曆新年再打算；目前未見到業主肯大幅減租，當中像許留山、酒吧等非必需消費，現時遭受的打擊更甚。