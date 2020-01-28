趕加裝脫硫裝置 運力大減推高運費

集中去年底安裝 部分船廠排期至明年

據航運分析機構Alphaliner的數據顯示， 2019年底全球有95艘集裝箱船因安裝脫硫裝置而要暫停運營，這95艘貨船的運力總和為92.48萬TEU，佔當時置運力的68%，及佔全球集裝箱船運力的4%。數據亦顯示，馬士基於去年11月及12月安排了合共140艘船隻加裝脫硫裝置，比7月時多出90艘；地中海航運亦有250艘船趕於年底前安排安裝，亦較7月多出70艘，但由於排隊者眾，亞洲主要造船廠的脫硫裝置加裝訂單已經排期至2021年6月。

歐洲線一個月運價升46%

而受到集裝箱船隻陸續進廠安裝脫硫裝置影響，去年底至今年初的航運運力出現明顯減少，歐美線航班於去年12月減少了約40%，料新春之後的3個星期航班減幅會高達約70%，隨着運力下降，運價也因此大升，歐洲線從11月底的每TEU約702美元，增至12月底的1027美元，升幅高達46.29%、而美西線及美東線運價，亦有逾10%以上升幅。