低硫新規疑重複徵費 航運料百上加斤

付貨人委員會：成本至少增10%

IMO的脫硫新規早在2018年底已經宣布，翻查紀錄，大多數船公司在去年初已經因此上調燃油附加費，將部分脫硫成本轉嫁，但據付貨人委員會的聲明指出，去年12月，包括馬士基、長榮、地中海航運等船公司不單再次上調燃油附加費，還另外增加新的附加費，付貨人委員會執行總幹事何立基表示，由於燃油附加費已經計入了脫硫成本，其他藉脫硫新規收取的新附加費，有重複之嫌。

以馬士基向客戶發出的通知為例，通知上說明，已經就燃油附加費（BAF）進行修訂，並從2020年1月1日起將收收標準改以低硫燃油的價格去計算；但同時馬士基又在去年12月起引入短期合約燃油附加費（EFF），而EFF的收費基準，則是以改用低硫燃油造成的成本價差去徵收。換句話說，無論是BAF或EFF，都與低硫燃油成本有關。

就重複收費之嫌，本報曾聯絡馬士基及長榮，但截稿前仍未回覆。何立基指，除了重複收費，船公司亦沒有仔細解釋增加的成本和計算附加費標準，例如美東線及歐洲線大約加徵了150美元，但航程較短的近洋線亦要徵收65美元，從平均航程而言，近洋線收費水平偏高。

馬士基等被指沒解釋加費標準

此外，何立基指出，雖然現時低硫燃油價格較傳統燃油高，但低硫燃油的使用範圍已越來越普及，價格亦相應在回落；另一方面，船舶加裝脫硫裝置屬於一次性成本，但船公司徵收的附加費沒有終止期限，即是說就算船公司已收回改裝的開支，或低硫燃油價格較傳統燃油便宜，船公司仍然可以繼續要求付貨人交費。再者，業界普遍認同，低硫燃油成本應該屬於運費組成部分，船公司將成本計入運費再報價才是合理。

不過，並非所有船公司都有重複徵費問題。東方海外（0316）便回覆，其實施的燃油附加費會隨油價變動而每月調整，亦已考慮到不同燃油種類等因素，故沒有再另行收取其他與低硫燃油有關的附加費用。