疫情惡化 港股黑期曾低水1100點 離岸人民幣見今年低 內媒：A股延至周一開市

明報記者 蕭嘉聰

亞洲區其他股市同樣下跌，日經平均指數昨日早上曾急跌逾500點，收市報23,343點，跌483點或2.03%。內地股市原定在本周五（31日）開市，不過昨晚多家內地傳媒引述消息人士報道，A股由原定1月31日（本周五）開市，延遲1個工作天至2月3日（下周一）開市。富時中國A50指數期貨亦持續下跌，昨日一度跌逾半成。

另外，離岸人民幣（CNY）兌美元匯價昨日亦下跌450點子（1元等於10,000點子）或0.65%至6.9758，失守6.97水平，也是今年1月6日以來新低。

分析料港股開市消費板塊捱沽

耀才證券研究部總監植耀輝表示，黑期昨日大跌逾1000點，並跌穿27,000點，加上在美國上市的阿里巴巴（9988）（美國上市編號：BABA）、攜程等中概股的股價急跌，反映投資者的心態明顯恐慌。由於內地股市延至下周開市，投資者或會選擇先沽港股，影響其表現。他續稱，港股開市表現仍視乎今日的外圍走勢，不過與消費有關的股份將有一定沽壓，除了旺旺（0151）等內需股，相信濠賭股亦會受影響。

受累中國疫情 日本泰國股市大跌

武漢肺炎亦影響區內其他股市，據彭博報道，由於中國禁止出境旅行團以遏止病毒傳播，泰國股市昨日最多跌3%，是2016年以來最大跌幅，收市跌2.89%至1524點，當中旅遊股跌幅最大。由於市場憂慮病毒的影響，泰銖及新興市場貨幣亦一同下跌。當地政府數據顯示，去年以旅行團為主的中國旅客在泰國共花費約180億美元（約1404億港元），佔整體外國旅遊收入四分之一。分析指出，投資者應避開與旅遊相關的股份，例如泰國機場及酒店股，預計股價表現在未來3個月會跑輸大市。

外圍市場方面，歐洲股市昨日早段全線下挫，各大指數最多跌逾2%，英國富時100指數跌幅最大，最多跌2.47%至7397點；法國CAC指數亦跌2.27%至5887點：德國DAX指數跌2.21%至13,275點。美股道指早段亦挫逾400點。

[武漢肺炎]