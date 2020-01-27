愛爾蘭投資移民基金：多了專業人士查詢移民

每年只需逗留當地1天

Joanna Murphy指出，早年美國特朗普政府上台，美國政經及社會發生變化，多了美國人到流通英語的愛爾蘭參與移民投資者計劃（IIP），同時IIP亦吸引不少中東人，參與者多為具專業的高淨值人士。她稱，愛爾蘭只需申請者每年留在當地1天便保居住權，不用長時間停留，因此吸引不少港人查詢。

愛爾蘭向來以開發金融科技、經營飛機租賃及釀造啤酒聞名，但是隨着近年美資大企業谷歌、蘋果、Facebook甚至醫藥公司落戶，促使該國要從各地招徠更多專才支援跨國企業運作。在作出50萬歐元慈善捐款、投資100萬歐元於企業或基金，甚至投資200萬歐元於房地產信託等投資移民選項而言，她稱：「愛爾蘭單是都柏林的酒店入住率高企83%，已經吸引不少港人探路，藉參與投資IDLF移民當地」。

全程手續費約5萬歐元

Joanna Murphy續稱，擁有淨值逾200萬歐元者，在獲愛爾蘭政府批出具5年期而可續期居留及入籍，並可享用當地福利的Stamp 4簽證後，便可啟動100萬歐元基金投資，全過程的手續費約5萬歐元。IDLF則匯集款項向都柏林及以外的三星級或以上，經營逾三年而具盈利，及由家族打理的酒店、城堡式住宿設施，給予貸款去提升設施，提高估值及經營表現。她估計，連同現有貸款項目，到今年獲批貸款的酒店或達到10間，參與投資基金者可在5年投資期取回投資。