銀行爭「利市」存款 年息多逾2厘

南商2.28厘 惟存款門檻高

大新銀行表示，卡通人物戶口包括「Doraemon兒童儲蓄戶口」或「Thomas & Friends兒童儲蓄戶口」，家長成為指定綜合理財戶口客戶及成功開戶，並維持5萬元或以上的開戶金額4個月，便可獲得相應的卡通人物禮品。該行又表示，家長若同時開立「夢想成真」零存整付儲蓄計劃戶口，每星期存入最少100元或每月500元的固定金額，可享最高年利率2厘，存期要求為52星期或12個月。

綜觀其他3家銀行，大部分親子定存年息均維持在2厘以上水平。恒生銀行（0011）的「智多Kid理財戶口」不設開戶金額要求，客戶設立6個月港元定存，年息2.1厘，最低存款門檻1萬元，優越或優進理財客戶更能透過個人電子銀行開戶；若以1萬元計算，存期可賺105元利息。

同期，華僑永亨則推出「My Kid 儲蓄計劃」，指設立24個月港元定存，年息2.25厘，存款要求為月供500元至1萬元，存款上限為2萬元或每月供款的5倍，客戶亦可額外存入最高10萬元附加起存額。若以1萬元計算，存期可賺450元利息。

南洋商業銀行亦於本月初率先推出親子定存優惠，指開立「親子樂」儲蓄帳戶，月供1000元或以上達12個月，可享年息2.28厘，但同時要求客戶須以最低存款門檻20萬元，敘做3個月或以上定存，若符合「登記轉數快服務」條件，將送DR.KONG換領券一張。若以其最低要求12000元計算，存期可賺273.6元利息。

張佩儀：培養兒童理財投資觀念

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，小孩子開戶受年齡限制，加上「利市錢」額度有限，家長開立親子定存戶口能為子女作投資滾存，從小培養孩子的理財及投資觀念，而受減息影響，親子定存年息普遍在2厘左右，屬正常水平，但不支持敘做存期多於一年的戶口，預料短期港元拆息走勢將維持相若水平。

她又建議，家長亦可投資選擇較多的基金，如環球債券基金；或投資教育保險為子女未來升學儲蓄作準備，但指需留意投資貨幣的選擇，有機會影響日後的教育經費，籲家長與子女須量力而為。