海怡3房海景戶 累減205萬沽

較同類單位成交價低10%

上述成交價較同類型單位成交價1150萬元低約105萬元或10%，折合實呎13971元。原業主於2009年3月以460萬元購入單位，持貨近11年，帳面獲利585萬元，物業期內升值1.27倍。

太古城3房21年帳賺1110萬

另被喻為「樓市火車頭」的鰂魚涌太古城於大年初一錄得鼠年首宗成交，美聯物業首席高級營業經理吳肇基表示，有關單位為啟天閣高層F室，屬實用680方呎3房戶，據悉，原業主早前以1600萬元放售，於農曆新年前些微減價20萬元或1.3%至1580萬元，新買家最終議價至1480萬元購入單位，原業主累減120萬元或7.5%，折合實呎21765元。原業主於1998年8月以370萬元購入單位，持貨逾21年，帳面獲利1110萬元，單位升值3倍。

此外，利嘉閣地產聯席董事陳庭豐表示，元朗溱柏一個3房戶減價130萬元後易手，有關單位為7座高層A室，實用面積724方呎，向西南享全山景。

元朗溱柏減價130萬易手

原業主早於去年11月起放售物業，當時開價900萬元，放盤約3個月後，獲準買家洽詢，買賣雙方議價後，以770萬元成交，減價130萬元或14.4%，折合實呎10635元。原業主於2013年10月以573.1萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面獲利196.9萬元，物業升值34%。