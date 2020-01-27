投資者李根興：示威兼逢疫症 舖市復元需10年

明報記者 甘潔瑩

李根興坦言，去年社會運動、中美貿易戰等因素重創商舖市場，令商舖買賣及租賃嚴重萎縮。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，去年全年共錄1121宗商舖買賣註冊登記，較2018年1683宗，按年下跌33.4%，為該行自1996年有紀錄以來新低；去年全年商舖買賣登記總值約356.4億元，較2018年362.79億元，按年跌1.8%。

近月個別投資者開始撈底掃貨

他指出，去年11月區議會選舉後，社會運動有緩和迹象，雖然零售市道尚未恢復，但商舖市場亦開始錄得零星成交，而入市者大多為資深投資者，並瞄準核心區的商舖。「商舖淡市時，核心區商舖首當其衝，投資者則在此時撈筍盤；當市旺時，民生商舖則被投資者熱捧。」現時武漢肺炎疫情有擴散的迹象，預計舖市將雪上加霜，資深或專業投資者則在此時積極在市場尋寶，伺機「鋤價」購入心頭好。

料春節後舖租再跌5至10%

因零售市道受到沉重打擊，大眾消費行為亦有改變，從而影響租戶業務狀况，李根興舉例指出，生活民生消耗品，如售賣零食、紙巾、牙膏牙刷等生意表現較佳，從事旅客生意、奢侈品等因旅客減少到港而嚴重受影響，因此「民生商舖會贏，核心區商舖會輸；小店能突圍而出，而大財團營運則有壓力」。雖然民生商舖被看高一線，有條件加租，但他相信，在社會動盪下，業主未必會加租，預料大多維持舊租水平。

展望鼠年，他預計整體市况依然疲弱，而舖市或會「衰幾年」，他指出，社會運動有緩和之際，原預計農曆新年後市况回穩，惟武漢肺炎出現，舖市「再靜一靜」，整體復蘇將再拖延3至4個月，預計整體商舖租金將跌5%至10%，而商戶續租租金有望下調30%至40%。此外，商舖做價將再調整，而整體舖市最少要2至3年始能重返社運前的市况，若要重回2013至2014年零售大旺市，可能最少要10年。