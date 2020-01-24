標普：疫情拖低中國GDP 1.2百分點

惠譽：跨國企業面對風險最大

惠譽認為，亞太區主權國家有充裕資金作緩衝，以及進一步放鬆政策的空間，抵消疫情爆發後對經濟活動的任何短期打擊，但最終能否應對危機仍取決於肺炎爆發的規模。惠譽表示，跨國航空公司、博彩、住宿及休閒行業容易受爆發疾病、恐怖主義等事件所影響，行業需要暫停營業。另外，大規模及不可預測的事件或會中斷全球旅行需求，亦暫時影響行業收入，最終財務影響則取決於事件嚴重性和持續時間。

惠譽預計，如果疫情蔓延，亞洲地區的宏觀經濟最先會受衝擊，尤其是服務業及旅遊業最相關的國家，包括泰國、越南和新加坡，以及香港、澳門。根據亞洲各地區的統計，單計內地旅客的佔比，以香港最高，達到78.4%，首11個月的5856萬人次當中，有4592萬人次來自內地。其餘主要地區均低於50%，韓國及日本有三成，新加坡則最低，只有19%。

指打擊消費連累經濟

標普就認為，現時仍太早評估武漢肺炎疫情的潛在經濟影響，不過疫情在農曆新年爆發，中國家庭傾向在農曆新年於旅行娛樂及禮物方面花費更多金錢，可確定日益重要的增長動力即家庭消費最受打擊。去年中國消費對整體經濟增長6.1%貢獻約3.5個百分點，如果消費的服務支出下降10%，將拖低經濟增長約1.2個百分點。該行原先對今年中國經濟增長預測為5.7%，目前暫未有更改。

標普續指出，雖然疫情以武漢為中心，但內地其他主要一線城市亦開始出現病例，考慮到感染疫症及出現症狀有滯後的情况，消費者或會避免到公共場所，減低感染機會。因此，與中國家庭支出相關的行業，尤其是家居以外，將感受到武漢肺炎所帶來的重大經濟衝擊。標普指出，影響的嚴重程度取決於發病率（生病的人口比例）以及病死率（死亡人數）。至於潛在對地區和全球影響，就取決於病毒在中國以外的擴散程度，由於中國遊客在泰國及越南等國家入境客佔較大比例，即使情况受遏制，預計亦會傳至亞太區。